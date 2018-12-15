台鐵元旦車票 熱門時段搶光

2018年12月15日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台鐵局14日零時開放2019年元旦全線連續假期電話語音、網路及超商訂票，昨凌晨零時一到，系統立刻湧進16萬人次，第一分鐘就賣出9萬6413張車票；截至中午止，台鐵東、西部幹線熱門時段長程車票皆已售完，共完成21萬5112筆交易、37萬2059張車票。

高鐵訂位情形同樣踴躍，台灣高鐵公司已宣布於12月28日至1月2日，再加開6班次列車（南下4班、北上2班），並提供3至5節自由座服務，今日凌晨零時起開放購票。

台鐵局表示，昨日系統穩定，整體訂票過程順利，完成訂票的旅客，須於2天內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票，或利用網路信用卡付款購票系統付款。逾期未取的車票，將重新於12月16日上午9時，釋出供民眾訂票。

截至中午的訂票狀況，東部幹線12月28日下午2時至12月29日下午3時，台北往花蓮、台東方向長途自強號座位售完；1月1日上午7時以後，台東、花蓮往台北方向長途自強號座位售完。

西部幹線方面，12月28日下午2時至12月29日中午12時，台北往高雄方向長途自強號座位售完；1月1日上午10時以後，高雄往台北方向長途自強號座位售完。其餘日期與時段，東、西幹線仍有座位；南迴線剩餘座位較多，雙向長途各車次自強號尚有座位。

台鐵指出，加開的北花對號區間快車，12月29日台北往花蓮、1月1日花蓮往台北座位已售完。另12月28日、29日及1月1日東線6班實名制自強號專車，將於12月15日零時起開放身分證U、V及2018年12月1日以前設籍花東的縣民網路訂票。

(中國時報)