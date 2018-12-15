王品斷尾止血 義塔熄燈

2018年12月15日 04:10 中國時報 姚舜 ／台北報導 ／台北報導

王品集團為優化集團體質，再度啟動瘦身計畫，昨日宣布自12月中旬起陸續結束集團旗下獲利不佳「ita義塔」義式餐飲品牌4家門市營運，另蔬食品牌「舒果新米蘭疏食」則結束3家門市，僅留下台北復興北店，並轉型改以《Su／food歐陸輕食》品牌繼績服務消費者。

禮券可折抵使用或退費

王品集團成立25年，創立超過20個餐飲品牌，如今傳出王品集團旗下舒果、ita品牌將進行調整。王品估計，舒果轉型、ita義塔結束營運，集團將在今年度一次性認列閉店損失，預估將低於2,000萬元，約占EPS 0.2元。法人認為「舒果」和「ita義塔」對王品營收占比極小，雖然短期營收數字下滑，但此一品牌調整有助王品改善財務數字，長遠看來是正向。

王品集團表示，「ita義塔」與「舒果」門市熄燈後，在店服務同仁將安排轉入其他品牌餐廳繼續服務，相關福利、年資、權益，不受任何影響。此外，消費者持有「舒果」和「ita義塔」紙本禮券，可在王品集團其他品牌餐廳等價使用或辦理退費，電子禮券比照紙本使用，王品集團確保消費者權益不受任何影響。

採精實策略 汰弱留強

王品集團自2105年開始優化集團經營體質，在穩健經營及持續增長兩大方針下，一方面持續創新品牌並拓點展店，另一方面則檢討既有品牌營運與獲利績效，並著手規畫採精實策略結束獲利不佳的品牌。今年至11月為止，王品在台灣已開出「青花驕」、「12mini」、「禾樂」與「享鴨」4個全新飲品牌，並通過市場考驗展現不錯營運績效。

王品舒果品牌創立於2010年，ita義塔則創立於2014年。王品集團強調，為對股東投資人負責並追求營運續效極大化，在多角化發展過程中，王品不斷從集團戰略高度，隨時調整集團旗下餐飲品牌組合與經營規模，期許符合消費者的需求，希望達到最佳經營配置。

展望2019年，王品表示對台灣外食餐飲消費市場深具信心，會持續創新品牌並投資擴張展店，王品也對外宣布，預計再徵才1,500人。

(中國時報)