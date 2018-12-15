曝險額169億 華映綠能拖累大同

2018年12月15日 04:10 中國時報 袁顥庭 、 沈美幸 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

華映宣布聲請重整，接下來將與銀行團展開協商，華映目前有一座4.5代廠和一座6代廠仍在生產，在台員工人數4450人，後續影響備受關注。華映昨日表示，公司聲請重整就是認為還有重建更生的可能，接下來會積極和銀行團、監管人溝通，維持公司正常營運。

據金管會統計，國銀對兩家總曝險額169億元，而面對大同轉投資華映及綠能財務惡化，大同雖有經營權爭奪戰題材也救不了股價，昨日跳空跌停以32.4元做收，終場跌停板掛出張數仍高達20929張。

因積欠子公司大陸華映科技貨款，大陸華映科技要求清償，造成香港銀行收銀根，引爆財務危機。華映目前有兩座4.5代廠和一座6代廠，不過2015年關閉一座4.5代廠，該廠停工至今，實際營運生產的只有一座4.5代廠和一座6代廠。華映在台灣員工總數約4450人，其中生產線上直接員工人數約1830人。華映未來進入重整後，公司是否繼續營運？4450名員工的去留備受關注。

但面對華映、綠能兩公司申請重整及債務協商，以三圓機構董事長王光祥為首市場派認為是「陰謀論」，認為是為了逼退市場派揪團召開股東臨時會，全面改選董監事的詭計。

對此，金管會主委顧立雄表示，據他了解有6成都是有十足擔保的授信，且應該不至於為防奪權要把一間公司「打爛」。據金管會銀行局統計， 截至2018年11月底，共有14家本國銀行有對華映、綠能辦理授信，總計授信餘額為169億元。

知情人士指出，大同可動支現金頂多30多億，大同董事長林郭文艷這幾個月為了華映及綠能財務赤字忙得焦頭爛額，情緒緊繃。華映欠大陸華映科技集團貨款人民幣33億元，尤其華映科技及第二大股東福建省電子訊息集團要求華映支付人民幣20億元，華映資金已軋不過來，大同也無力奧援。法院若核准華映進入重整，大同才不會受拖累。

(中國時報)