中信音樂饗宴 溫暖午後南港

「中國信託音樂饗宴」昨於中國信託金融園區舉辦，中國信託金控創辦人辜濂松夫人辜林瑞慧（右四）與各子公司主管到場欣賞音樂家Evan Shinners（左四）與 Aneas Humm（中）演出。（中國信託銀行提供）

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中國時報
／台北報導

中國信託銀行長期支持藝文活動，昨日於中國信託金融園區舉辦「中國信託音樂饗宴」，邀請美國茱莉亞音樂學院Mitzi Foundation獎學金得主鋼琴演奏家Evan Shinners與男中音聲樂家Aneas Humm攜手帶來國際級的音樂表演。

中國信託銀行董事長童兆勤、中信投信董事長陳國世、中信創投董事長王志剛、中信金控總經理吳一揆、台彩總經理蔡國基、中信金主任秘書卓長興以及中信金創辦人辜濂松夫人辜林瑞慧親自出席，與現場近200位的中國信託員工及民眾，一同沉浸在優美旋律中享受美好的午後時光。

鋼琴演奏家Evan Shinners第八度來臺參加「中國信託音樂饗宴」，以詮釋傳統巴赫（Bach）樂曲見長的他，現場演奏《耶穌，眾人仰望的喜悅》、《善牧羊群》等多首巴赫的經典曲目，優美而流暢的琴聲感動全場聽眾。

他不僅擅長古典音樂，亦鍾情演奏極具特色的電子音樂，曾被《紐約時報》（The New York Times）讚譽是一位擅長結合古典及流行曲風的古典鋼琴家，他甫於紐約開設為期一個月的「巴赫商店」，以高超鋼琴表演技巧不間斷演奏巴赫樂曲30天，施展現場演奏功力。

另一位演出者為首度參與「中國信託音樂饗宴」的男中音聲樂家Aneas Humm，現場演唱韓德爾歌劇《賽爾斯》中「懷念的樹蔭」、莫札特歌劇《魔笛》中「帕帕基諾的追逐」以及董尼采第歌劇《愛情靈藥》中「就像迷人的帕里斯坦」等名曲，展現精湛的演繹技巧。

出席「中國信託音樂饗宴」演出的音樂家Evan Shinners與 Aneas Humm分別為2009年至2010年、2018至2019年Mitzi Foundation獎學金得主，Mitzi Foundation獎學金曾贊助眾多音樂學子，許多人已成國際樂壇備受矚目的音樂家，活躍當代樂壇中。

(中國時報)

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