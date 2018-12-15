2018年12月15日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

前進東南亞打前鋒的台糖，新南向踢到鐵板！去年簽下MOU，台糖原準備去印尼設糖廠，結果因土地複雜、土壤污染無法解決，目前計畫已喊停。另一個越南設煉糖廠規劃，卡在越南超過進口配額有高關稅，也已停擺，需等待當地政策調整。

印尼每年缺糖量高達400萬噸，倚賴進口，因此商機很大。台糖去年底與印尼製糖業者簽下MOU，原本相中其5萬公頃國有土地，希望建立年產20萬噸砂糖新式糖廠，無奈計畫生變。台糖總經理管道一說明，去印尼看過幾次，但有當地中央與地方政經關係複雜、土地所有權不明、土質檢測污染問題。

台糖表示，印尼土地是很大，但官方行政效率不彰，告訴你說這片土地可以，結果最後發現是森林保護區、或糧食作物區，資訊不透明令人無奈。目前設糖廠計畫只能擱置，改尋求與當地民營企業合作，可能從雙方先以甘蔗品種技術交流開始，逐步協助其工廠效率提升，最後再看是否有合資、成立新糖廠機會。

另外，台糖與義美在越南合資的越台糖業公司獲利不錯，看準當地砂糖缺口有40萬噸，台糖也想在當地另設一座煉糖廠，進口原料糖煉製在當地銷售，但現在也碰壁。

管道一表示，是因越南每年只有10萬噸進口配額5%優惠稅率，超過必須繳交25%高關稅。但台糖如設煉糖廠，至少是30萬噸的量產規模，因此計劃就緩下來。

為何不讓越台直接在當地再設一座糖廠？管道一解釋，越台在當地是自己種甘蔗收成壓榨去煉製砂糖，但是都市發展要有適合土地種植，整個成本不比進口便宜，所以仍以單純設煉糖廠為目標。聽說越南稅配額未來可能調整，這計劃要等當地政策明朗後再說。

(中國時報)