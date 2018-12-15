上市櫃談5G 籲電信法速過關

2018年12月15日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

上市櫃公司協會昨（14）日舉辦東方領袖講座，與會員交流「智慧連結下的數位新格局」。上市櫃公司協會理事長蔡榮騰表示，過去台灣4G比國際起步晚，卻在最短時間超越其他國家，足見台灣產業實力；在發展5G的關鍵時期，除了鼓勵廠商及早加入外，更呼籲電信通訊法規儘速在立院過關。

談到現在台灣最關心的5G，蔡榮騰表示，台灣數位發展速度過去輸給很多國家，4G起步也較慢，但4G在台灣只花了兩年時間，就有令人「驚訝連連」的突破，行動普及率達到106%，4G流量超越美國、歐洲、亞洲等，這顯示台灣通訊產業的實力。

蔡說，目前5G在台發展時程有點「卡住」，主要在於電信通訊相關法規步調稍慢，其他先進國家已開始實施，但台灣《電信法》20年來沒修過，草案還躺在立法院，通過後5G才能順利釋照，他呼籲相關法規加速「起飛」。

步入後數位匯流時代，蔡榮騰指出，通訊、網路、電視等原本個別的服務已經相互連結，發展多元化加值服務，因此數位發展的重心，就是「大數據」、「人工智慧」、「物聯網」三項熱門新興科技，無論是教育、經濟等各方面，都可以利用這些技術對社會帶來正面意義。

「窮不能窮教育」，蔡榮騰舉台達電的「磨課師」線上免費課程平台為例，就可以讓較缺乏資源的偏鄉學子，學習到課外領域的豐富知識，也能讓台灣使用者透過平台跨地、跨國接觸到多元課程。

產業面對數位匯流快速發展，蔡榮騰坦言，台灣文創要再創高峰，必須要讓數位匯流成為產業的突破點，尤其像韓國已宣告4K、8K時代來臨，日本則計畫在2020年東京奧運使用8K轉播，大陸也立下目標，要在2022年北京冬奧使用8K，台灣在這個領域如果可以再加強，相信相關產業就能與先進國家匹敵。

(中國時報)