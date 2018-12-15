免疫治療 末期肺癌者新希望

2018年12月15日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

肺癌是國人十大死因之一，超過半數患者確診時已達晚期。多年以來，晚期肺癌的治療多採化療、標靶藥物治療，雖有一定療效，卻難得到全面性的治癒。隨著免疫治療的進展，臨床治療的窘境已露出一道曙光，經由活化自身免疫細胞，攻擊癌細胞，達到腫瘤縮小、消除的療效。

活化自身免疫細胞

一名60歲的男子，經常抽菸，確診肺腺癌時已是第4期，且癌細胞轉移至淋巴結和骨頭。經由免疫治療2年後，腫瘤成功消除，目前已停藥超過半年。

林口長庚醫院肺腫瘤及內視鏡科主治醫師王智亮表示，今年9月刊登於《新英格蘭雜誌》的研究，蒐集了第3期肺癌患者的狀況，追蹤2年後發現，進行免疫治療者的存活率由55.6％提升至66.3%。

副作用恐引起發炎

王智亮表示，因標靶藥物、化療的預測性較高，治療癌症時多會優先考慮這兩種方式。晚期患者多因癌細胞轉移，不適合化療，可採免疫治療，前提為通過「腫瘤的PD-L1表現」、「腫瘤突變負荷量（TMB）」兩項指標的考量。

目前用於免疫療法的抑制劑分別為Nivolumab、Pembrolizumab、Atezolizumab及Durvalumab 。 桃園長庚醫院院長楊政達表示，抑制劑可能造成免疫系統的過度活化，產生皮膚紅疹、腹瀉、內分泌功能失調的副作用，甚至引起發炎反應如肺炎、腸炎、肝炎等，少數患者可能因此致命。若及時投以類固醇治療，即可避免死亡發生。

醫師會診組合治療

為避免憾事發生，長庚醫院2016年成立免疫腫瘤學卓越中心，每2周固定與各專科如腸胃科、胸腔科、皮膚科等醫師進行討論，觀察患者的臨床狀況；另設有藥物敏感檢測中心，確認過敏反應的來源，以確保治療安全；接受治療前，個案管理師將提供衛教資訊、注意事項等，作為患者與醫師之間的溝通橋樑。

長庚醫院至今累計超過200名接受免疫治療的肺癌案例，因無健保給付，一次療程約需花費16至20萬元。林口長庚醫院腫瘤科主治醫師黃振洋表示，雖已累計不少成功案例，但不代表免疫治療可以完全取代化療或標靶藥物，仍需經由有經驗的醫師組合治療方法，才能為患者尋求最佳的成效。

(中國時報)