陽壓呼吸器 讓你不再怕睡覺

2018年12月15日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

某植牙醫師近年來深受睡眠問題所苦，屢次因呼吸暫停，從夢中驚醒，且心跳加速，整個人快要窒息。即便擁有高收入，他也感覺人生無望，每天晚上都害怕入眠。到睡眠中心求助後，確診為阻塞性睡眠呼吸中止症，經配戴陽壓呼吸器治療後，睡眠狀況已獲改善，不再害怕睡覺。

林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦表示，因睡眠問題前往就診的患者，以睡眠呼吸中止症及慢性失眠症居多。長庚醫院睡眠中心的研究發現，台灣約有3％民眾睡眠時呼吸暫停，推估將近有50萬人患有睡眠呼吸中止症。另根據台灣睡眠醫學學會調查，慢性失眠症盛行率約11%，意味著每10位民眾就有1人深受慢性失眠之苦。

針對睡眠呼吸中止症的治療，莊立邦表示，睡眠陽壓呼吸器是首選方式。長庚醫院睡眠中心提供該呼吸器的租借服務，患者使用後，可依治療效果及機器下載的資料判讀是否適合，再決定是否購買；若對睡眠陽壓呼吸器耐受性不佳，可改用較方便的口腔矯正器，改善睡眠；若想一勞永逸，則可進行軟組織手術、正顎手術，但莊立邦提醒，手術的成功率因人而異。

莊立邦表示，睡眠疾患牽涉許多科別，為提供以病患為中心的服務，長庚醫院整合胸腔內科、耳鼻喉科、精神科、兒童心智科、神經內科以及顱顏外科等專業知識，經由共同會診，為患者訂製合適的治療方案。後續再由醫師、心理師以及睡眠技術員等專業人員，提供治療及照護。不論打鼾、失眠或各式各樣的睡眠疾病都可在同一中心得到解決。

長庚醫院睡眠中心成立至今已有20多年，每年共有超過3000名患者到此「睡覺」，進行睡眠檢查，目前計有12張睡眠檢查床。長庚醫院近期發展出新的檢查方式，讓患者將睡眠檢查儀帶回家，在熟悉的環境進行居家睡眠檢查，避免認床的不適，也可避免以往半年以上的等待時間。

(中國時報)