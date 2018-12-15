2018年12月15日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行總裁林文雄。（郭吉銓攝）

為鼓勵數百萬上班族各司其職、堅守崗位，1111人力銀行昨特別舉辦「2018最感人工作貢獻獎」頒獎典禮，活動舉辦近3個月以來，深獲各大企業支持肯定、合計吸引近400位參賽者角逐11項大獎，獲獎的11名得主以職場紀實撼動人心，不僅獲廣大網友投票認同，也深受評審團一致肯定。

火鍋店長 眼中沒奧客

1111人力銀行總裁林文雄表示，「2018最感人工作貢獻獎」的發想，是有一天工作忙到凌晨12點回家，看到大樓管理員犧牲睡眠、夜間工作很辛苦，想買份消夜來表達慰勞之意，附近最方便的是便利商店、麥當勞；進了麥當勞發現仍高朋滿座，服務人員站在熱騰騰油鍋前炸薯條，還有外送專員正忙著送餐，而辛苦熬夜的工作，還包括警察、消防員以及媒體工作者，各行各業的辛苦是值得頒獎鼓勵。

從「2018最感人工作貢獻獎」評選過程中，林文雄分享，贏得門市銷售類第一名肉多多火鍋店長徐泓佑告訴他，服務業沒有奧客只有常客，只要服務好客人就會來，甚至老人家不方便上2樓，徐泓佑也毫不猶豫揹客人上樓用餐，真誠感人值得表揚。

教育部技職司副司長謝淑貞表示，外頭天冷，但頒獎的場子卻很「暖心」，得獎人正是職場上「適才適所」的表現，透過正能量的傳遞，成為青年學子學習標竿，將會有「善循環」的效益。

在網友湧入數十萬選票，並歷經評審團嚴選出11位得獎者後，公益類由張慶龍獲獎，清潔保全、門市銷售、餐飲服務分別由胡明澄、徐泓佑及白桂貞勝出；運輸物流、教育類、醫護人員由蔡旭杰、羅天一、魏智偉獲獎，生活服務、新聞傳播、生產製造以及其他類，得獎名單為潘雪芬、趙國涵、林錦標以及蘇建達等。

義消救人 分秒一定爭

1111人力銀行副總何啟聖表示，義消張慶龍在上班途中見義勇為，在救護車抵達車禍現場前的黃金3分鐘，從死神手中搶救路人傅家慶的生命；傅家慶更在頒獎典禮上感謝救命恩人，他以「生死之交、賜我重生」來推薦撰述報恩故事，場面備感溫馨。

(中國時報)