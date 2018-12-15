職場英雄 溫暖人心

1111人力銀行14日在晶華酒店舉辦「2018最感人工作貢獻獎頒獎」，鼓勵默默堅守崗位的上班族。（郭吉銓攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
1111人力銀行總裁林文雄。（郭吉銓攝）

為鼓勵數百萬上班族各司其職、堅守崗位，1111人力銀行昨特別舉辦「2018最感人工作貢獻獎」頒獎典禮，活動舉辦近3個月以來，深獲各大企業支持肯定、合計吸引近400位參賽者角逐11項大獎，獲獎的11名得主以職場紀實撼動人心，不僅獲廣大網友投票認同，也深受評審團一致肯定。

火鍋店長 眼中沒奧客

1111人力銀行總裁林文雄表示，「2018最感人工作貢獻獎」的發想，是有一天工作忙到凌晨12點回家，看到大樓管理員犧牲睡眠、夜間工作很辛苦，想買份消夜來表達慰勞之意，附近最方便的是便利商店、麥當勞；進了麥當勞發現仍高朋滿座，服務人員站在熱騰騰油鍋前炸薯條，還有外送專員正忙著送餐，而辛苦熬夜的工作，還包括警察、消防員以及媒體工作者，各行各業的辛苦是值得頒獎鼓勵。

從「2018最感人工作貢獻獎」評選過程中，林文雄分享，贏得門市銷售類第一名肉多多火鍋店長徐泓佑告訴他，服務業沒有奧客只有常客，只要服務好客人就會來，甚至老人家不方便上2樓，徐泓佑也毫不猶豫揹客人上樓用餐，真誠感人值得表揚。

教育部技職司副司長謝淑貞表示，外頭天冷，但頒獎的場子卻很「暖心」，得獎人正是職場上「適才適所」的表現，透過正能量的傳遞，成為青年學子學習標竿，將會有「善循環」的效益。

在網友湧入數十萬選票，並歷經評審團嚴選出11位得獎者後，公益類由張慶龍獲獎，清潔保全、門市銷售、餐飲服務分別由胡明澄、徐泓佑及白桂貞勝出；運輸物流、教育類、醫護人員由蔡旭杰、羅天一、魏智偉獲獎，生活服務、新聞傳播、生產製造以及其他類，得獎名單為潘雪芬、趙國涵、林錦標以及蘇建達等。

義消救人 分秒一定爭

1111人力銀行副總何啟聖表示，義消張慶龍在上班途中見義勇為，在救護車抵達車禍現場前的黃金3分鐘，從死神手中搶救路人傅家慶的生命；傅家慶更在頒獎典禮上感謝救命恩人，他以「生死之交、賜我重生」來推薦撰述報恩故事，場面備感溫馨。

(中國時報)

陽壓呼吸器 讓你不再怕睡覺 助貧生就學 羅天一加碼捐獎金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。