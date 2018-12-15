助貧生就學 羅天一加碼捐獎金

2018年12月15日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

從事教職工作近10年的台大兼任教授羅天一，以活潑、具啟發性的教學路線，課堂座無虛席、深受學生喜愛，榮獲「2018最感人工作貢獻獎」教育類第1名；羅天一得知獲獎後，不但捐出11萬獎金，還自掏腰包捐出11萬元現金，此舉獲得台科大教職員、畢業校友的熱烈回響，總計募集66萬元（含頒獎典禮現場加碼6萬元）全數捐給台科大，將幫助清寒學生完成學業。

羅天一表示，參加票選活動時就立下志願，只要榮獲第1名，一定要加碼把獎金捐出去，這個意念起因於曾經教過一名學生，發現他長達18周都穿著同件汗衫，從來沒換過，即使到了冬天，也只加一件薄外套，藉由這個機會，期望自己回到初衷，結合資源、回饋給社會有需要的人，尤其是服務學校的學生。

由於教學不照本宣科，羅天一透過影片、活潑的方式，讓教科書上無趣的文字轉換成有趣的事物，不僅讓學生愛上學習，學問態度更終生受用；為了鼓勵學生，羅天一經常自掏腰包捐助獎學金給清寒學生，因此，羅天一在台科大成了無人不知的教師；羅天一目前也是國票金高階主管。

羅天一教學走「同理心」路線，在1111人力銀行職能中心執行長金仁的推薦下，參加「2018最感人工作貢獻獎」；而總計捐出的66萬元，其中，6萬是在頒獎典禮FB的直播上，校友觀看到接力捐款響應。

1111人力銀行總裁林文雄表示，沒想到一個單純的頒獎活動，引發台科大教師、校友共襄盛舉，在「外溢效益」帶動下，善的正向循環將源源不斷。

(中國時報)