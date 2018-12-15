助貧生就學 羅天一加碼捐獎金

從事教職工作近10年的台大兼任教授羅天一。（郭吉銓攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

從事教職工作近10年的台大兼任教授羅天一，以活潑、具啟發性的教學路線，課堂座無虛席、深受學生喜愛，榮獲「2018最感人工作貢獻獎」教育類第1名；羅天一得知獲獎後，不但捐出11萬獎金，還自掏腰包捐出11萬元現金，此舉獲得台科大教職員、畢業校友的熱烈回響，總計募集66萬元（含頒獎典禮現場加碼6萬元）全數捐給台科大，將幫助清寒學生完成學業。

羅天一表示，參加票選活動時就立下志願，只要榮獲第1名，一定要加碼把獎金捐出去，這個意念起因於曾經教過一名學生，發現他長達18周都穿著同件汗衫，從來沒換過，即使到了冬天，也只加一件薄外套，藉由這個機會，期望自己回到初衷，結合資源、回饋給社會有需要的人，尤其是服務學校的學生。

由於教學不照本宣科，羅天一透過影片、活潑的方式，讓教科書上無趣的文字轉換成有趣的事物，不僅讓學生愛上學習，學問態度更終生受用；為了鼓勵學生，羅天一經常自掏腰包捐助獎學金給清寒學生，因此，羅天一在台科大成了無人不知的教師；羅天一目前也是國票金高階主管。

羅天一教學走「同理心」路線，在1111人力銀行職能中心執行長金仁的推薦下，參加「2018最感人工作貢獻獎」；而總計捐出的66萬元，其中，6萬是在頒獎典禮FB的直播上，校友觀看到接力捐款響應。

1111人力銀行總裁林文雄表示，沒想到一個單純的頒獎活動，引發台科大教師、校友共襄盛舉，在「外溢效益」帶動下，善的正向循環將源源不斷。

(中國時報)

職場英雄 溫暖人心 辦過千場慶生 桂圓奶奶樂在工作

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。