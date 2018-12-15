辦過千場慶生 桂圓奶奶樂在工作

桂圓奶奶幫無數小嘉賓辦過1千多場慶生會，麥當勞祕密計畫幫她歡度生日。（麥當勞提供）

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中國時報
／台北報導
桃捷運務處助理工程師蔡旭杰秉持「為乘客多想一步」，榮獲運輸物流類第1名。（桃捷提供）
烈日也要出勤，即使沒有掌聲，統一棒球隊場務蘇建達盡心盡力完成維護場地的任務。（統一棒球隊）

在麥當勞服務長達23年、現年76歲的桂圓奶奶，榮獲1111人力銀行「2018最感人工作貢獻獎」餐飲服務類第1名，從接待阿姨變成白髮蒼蒼的桂圓奶奶，曾幫無數小嘉賓辦過1千多場慶生會、留下歡樂的美好，桂圓奶奶說，只要身體健康，仍會堅守岡位、會一直做下去，給大家更多溫暖，工作態度值得大家學習。

本名為白桂貞的桂圓奶奶表示，其實原本是名害羞、內向的家庭主婦，因為喜歡小孩，加上感受到大家的熱情，是工作能持久的主因，在麥當勞工作中學習成長，她形容自己蛻變為開心、活潑又有自信的接待員，桂圓奶奶頒獎時謙虛地說，在這麼歡樂、令人著迷的餐飲業工作，是非常幸運，榮耀應該屬於全體員工。

麥當勞人力資源部資深經理陳志豪表示，桂圓奶奶得獎實至名歸，很多中高齡工作者都把同事當成家人照顧，很多員工也很優秀，即使參賽沒得獎，但在主管的心中，他們都是最棒的。

除了桂圓奶奶外，運輸物流業獲獎的桃園大眾捷運運務處助理工程師蔡旭杰表示，「為乘客多想一步」，讓交通管理專才發揮極致的影響力，替旅客提供預掛行李服務，具有跨一步的時代意義。

另外，不畏颳風下雨、日曬都要出勤的，還包括同樣獲獎的清潔隊員胡明澄、台電電力修護處高級技術專員林錦標、統一棒球隊場務蘇建達等；從業近40年的林錦標表示，電力是所有建設的基礎，已將職業當成志業，曾搭乘直升機，為了就是全力搶修復電，讓大眾生活不受影響。

(中國時報)

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