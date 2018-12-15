讓病人活著！ 魏智偉滿載正能量

2018年12月15日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行舉辦「最感人工作貢獻獎」網路票選，台中市童綜合醫院急診部主任魏智偉以高票當選醫護人員類第1名；魏智偉獲頒獎金時不僅捐出獎金11萬元作公益，他還期勉醫護工作者，不要為了少數醫療糾紛，對工作產生負能量，急診工作是「全力搶救」，讓病人活下去是工作最大成就。

魏智偉分享，不久前急診室送來一名孕婦，到院前已沒有呼吸心跳，當時正值醫護團隊交班，遇到如此緊急狀況，護理師、放射科等全部自願加班，因為緊急剖腹、同時幫孕婦做CPR，為了搶救這兩條寶貴生命是一刻都不能等待，護理師即使加班累翻，下班前仍到病房探視，因為把病人從鬼門關搶救回來，是支撐醫護人員熱忱的動力。

魏智偉分享，10年前急診重症醫療部乏人問津，不僅醫護人員工時長，還得面臨醫療暴力，其實，99%的病患及家屬都會感謝醫護人員，因為搶救過程中，大家都是「戰友」，不必為了1%的負能量而削減工作熱忱，期勉醫護人員將心思放在正能量上，職場才能走得更長更久。

而生活服務類得獎的馬光中醫醫療網行銷策畫潘雪芬，因投身偏鄉義診、公益活動而獲獎，潘雪芬曾募集500雙二手鞋，利用工作額外時間整理、清潔與裝箱，當鞋子送到偏鄉部落時，看到對方喜悅的表情，才發現透過雙手傳遞溫暖，是份無比幸福的工作。

(中國時報)