美恐嚇 若用華為衝擊台美合作

美國專家警告，台灣若使用華為公司的設備，對美台合作會有負面影響。圖為台北一家華為產品專賣店。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

大陸電信巨頭華為財務長孟晚舟在加拿大被扣事件，引發國際間關注華為與大陸政府關係及其產品安全性問題。美國專家警告說，台灣方面也必須知道，若使用華為公司的設備，對美台合作會有負面影響。

據美國之音（VOA）14日報導，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）12日表示，美國政府對華為的基本立場就是：「從網路觀點來說，如果你使用華為設備，就不要指望我們與你有所往來，例如技術上的合作。如果在你的國家有華為網路設備，如果我們的東西必須透過你，我們就會退出。」

採購損失 台要自行吸收

上星期美國《國家利益》網站一篇報導說，華為在台灣市場上仍然十分活躍，不僅有旗艦店，華為產品在民間使用仍然相當普遍，華為可能是「藏在台灣的『特洛伊木馬』」，也成為台灣的國安漏洞。

韓儒伯舉英國為例說，美國基於國安風險，也會希望盟邦不要使用華為設備。他指出，英國電信原本決定採購華為設備，也因為美方壓力而取消，銀行卻必須吸收損失，台灣亦會面臨同樣的壓力，如果要與美國合作，就不能使用華為產品。

至於民間方面，韓儒伯表示，他不認為以政府力量來禁止是可行的辦法，但政府可以做的是教育和告知人民，華為產品不安全，使用上有風險，讓人民自己做決定。從國家層次來說亦然，美國要台灣知道，華為的設備有安全風險，一旦使用「將會為美台關係造成負面影響」，台灣必須自己做決定。

美企高層 登陸怕遭報復

由於孟晚舟事件，許多美加跨國企業高層對於赴大陸旅行的人身安全感到擔憂。中國市場研究集團（CMR）執行總監雷小山（Shaun Rein）也提出警告說，與台灣有軍售業務的美企主管可能成為陸方報復的對象。

美台商會的會員即包括洛克希德．馬丁、波音及雷神等美國武器製造商。韓儒伯說，美台商會成員經常為業務赴大陸旅行，多年前陸方就曾揚言要報復軍售台灣的美國國防承包商，但這些公司主管仍然繼續往返大陸，並未受到影響。

(中國時報)

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