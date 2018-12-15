蔡侯會碰釘 延到市長就職後

2018年12月15日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

總統蔡英文邀見六都市長當選人，原本預計15日與準新北市長侯友宜會面，但侯友宜14日表示，他現在還不是市長的身分，也沒有公職的身分，找了很多地點都是公務單位，較不適合，如果在他上任市長之後會比較方便，畢竟在當了市長後，到現場實地去了解市政建設，實地和總統討論，比較務實。

侯友宜14日上午至板橋區民治街行善麵店用行動支持待用麵，對於原本預定15日的蔡侯會表示，他一直都是客隨主便，一開始和府方聯絡，只要找到適當的時間、適當的地點，但是這幾天好像找的地方都是公務機關，比較不方便，時間也比較急迫，若以市長的身分就比較方便一點。

雙北攜手 樂見柯侯會

侯友宜說，時間訂在15日蠻急迫的，所以向總統府善意建議，如果一時之間找不到適當的地點，其實也不用急，等找到適當的時間和地點，隨時可以碰面，只要是為市民和市政建設都非常歡迎。

侯友宜表示，畢竟他和台北市長柯文哲不同，柯市長是現任市長，而他不是，所以他覺得就任市長時再去看市政建設，總統也比較會了解，也知道我們需求在哪裡，會更實際一點。

至於柯文哲曾提及對柯侯會樂觀其成，侯友宜說，雙北本就是要攜手合作，雙北很多議題要拜託柯市長，台北市也有很多需要新北市的地方，兩市的合作就像兄弟一樣，緊密的結合在一起。因為他現在還不是市長的身分，如果是以朋友的身分見面OK，如果是要談市政建設，應該在他就職以後，去談公事比較適當。

小內閣人選 一次公布

對於侯友宜至今還未公布新北市府小內閣人選，侯友宜表示，人事要公布就一次公布，看媒體猜來猜去，對當事人不公平，難免還會受到一點傷害，所以會一次公布清楚，向市民報告。

侯友宜反駁未來市府小內閣是為了朱立倫攻總統大位「穩住新北市」的傳言，侯說，他還沒到新北市府的時候就叫侯友宜，他做事做了30幾年，他會用自己的方式領導自己的團隊，為新北市奉獻最大的心力。

(中國時報)