許修睿余邦彥 參選正副議長

2018年12月15日 04:10 中國時報 陳育賢 、 甘嘉雯 、何冠嫻、 莊旻靜 ／綜合報導 、何冠嫻、／綜合報導

順利連任的新竹市議員余邦彥14日至國民黨市黨部登記參選下屆副議長。（陳育賢攝）

縣市正副議長選舉即將登場，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣都由國民黨籍或親國民黨無黨籍人選參選，在掌握席次優勢的前題下，4縣市可望維持「藍天」。

桃市議會 綠營聯手也難爭

桃園市議會將在25日第二屆市議員就職後，選出正副議長，新科議會國民黨擁有33席，而民進黨有19席，若連手無黨籍9席推出人選，還是難以過半。目前以國民黨籍議長邱奕勝、副議長李曉鐘尋求連任。

下屆新竹市議會正副議長人選，席次過半的國民黨黨內開放登記14日截止，正、副議長都是同額競選，分別為現任副議長許修睿與余邦彥登記，黨部並將在17日假投票決定人選，市議會則在25日由議員互選出下屆正副議長，議會龍頭已可說是國民黨的囊中之物。

地方政壇人士分析，至少有20席的國民黨只要不違紀跑票，要取得議會正副龍頭可說十拿九穩，再加上許修睿與余邦彥過去在議會人緣極佳，除了國民黨票源，還可能獲其他無黨籍議員支持，最後票數可能再增加。

竹縣議會 首度採記名投票

新竹縣議會正副議長人選，國民黨新竹縣黨部已完成提名，由現任議長張鎮榮角逐連任，副議長則提名新科議員王炳漢。下屆新竹縣議會席次36席，國民黨以19席逾半，並首度採取記名投票，預計張鎮榮、王炳漢都可順利連任、勝選。

苗栗縣議會議長選舉，出現罕見議長西線無戰事，現任副議長鍾東錦獲多數支持。苗栗縣議會議長游忠鈿今年9月8日病逝，日前辦理議長補選，由陳明朝上任，鍾東錦補選上副議長，但今年縣議員選舉陳明朝不再參選角逐，鍾東錦則獲多數支持，在下屆議長選舉扶正幾成定局。

(中國時報)