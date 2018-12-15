燕公布5首長 最年輕僅26歲

台中市長當選人盧秀燕（中）14日公布第三波人事案，準法制局長李善植（左起）、準經濟發展局長高禩翔、準教育局長楊振昇、準秘書處長顏迺倫。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

台中市長當選人盧秀燕14日公布5名局處首長，準教育局長楊振昇、準經濟發展局長高禩翔、準財政局長羅仙法、準法制局長李善植、準祕書處長顏迺倫，其中型男法官38歲李善植出任法制局長、祕書處長為26歲顏迺倫，可能為6都中最年輕的一級主管。盧秀燕強調，素人從政，都有實務經驗，是高手中的高手。

李善植 成最年輕法制局長

盧秀燕公布第3波人事案，38歲李善植及26歲顏迺倫，加上新聞局長吳皇昇34歲，兌現盧要有3名以上40歲以下首長。李善植為歷來最年輕法制局長；26歲未婚的顏迺倫，盧稱讚她任立委國會辦公室法案助理能力強，可做更大貢獻。

「素人從政，負有存舊立新的重任」盧秀燕說，過去政府有很多遠來的和尚，她找人選都是在地人，了解台中需要，也不排除市府優秀同仁留任，考量意願與適才適所。

高禩翔 稱光頭跟著燕子飛

楊振昇為國立暨南國際大學教育政策與行政系教授兼國際長，以擁有教育行政工作實務經驗獲拔擢；被譽「CEO」的高禩翔幽默表示，高雄市長當選人韓國瑜說「禿子跟著月亮走」，他是「光頭跟著燕子飛」，會讓東西賣出去、人進來，發大財。

羅仙法為逢甲大學財務金融系教授，正在京都龍谷大學擔任客座研究教授，將等其客座教授結束後，明年2月1日就任。

甫公布為準財政局長，羅仙法遭起底15年前被前妻指控涉家暴並訴請離婚，但法官發現兩人早已離婚，判決前妻敗訴。對此，盧秀燕表示，不對私領域作評論，相信他的財政專業；準新聞局長吳皇昇則指出，市政團隊不會以私害公為絕對原則。

(中國時報)

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