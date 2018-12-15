國民黨雲縣黨部感恩茶會大爆棚

2018年12月15日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

五合一選舉國民黨在雲林縣贏得縣長、斗六市長選舉，縣議員、鄉鎮市代表、村里長席次也大有斬獲，縣黨部14日舉行勝選感恩茶會，禮堂擠滿得爆棚，這也是4年來罕見的熱鬧場面。

年輕人參政 市代8中7席

斗六市長當選人林聖爵、斗六市黨部主委表示，市黨部提名8席市代表候選人當選7席，1席以些微差距落敗，選舉結果可看出民眾期待年輕人服務，未來應朝鼓勵年輕人參政的方向前進。

縣議會國民黨團總召李明哲以第四選區第一高票連任，他與所有當選人互勉用謙虛的心接受勝選果實，並清楚知道哪裡還不足，設身處地感受為什麼民眾要把票投給國民黨候選人。

李明哲表示，最近在地方謝票感受到兩種反應，第一民眾很高興，第二是急切想看到改變，無法再等一年；若國民黨無法在短期內做出成果，反彈力道恐怕很快就會襲來。

韓流振士氣 雲林做後盾

縣黨部主委許宇甄表示，韓國瑜讓全國民黨士氣大振，15個縣市贏得勝利，韓國瑜正面臨很艱辛的挑戰，雲林鄉親要做他的後盾，未來的高雄與雲林一定密切合作，把農產品賣出去，兩縣都要賺大錢。

首次參選議員的蘇于珊就以8000多票第一高票當選第一選區議員，她特別感謝黨部，並向韓國瑜的小舅子李明哲致謝，「與韓總合照，給了我很大加持。」

縣長當選人張麗善最後一刻趕抵，她向支持者致謝發揮團隊精神，才能在綠大於藍的艱困環境中，贏得選舉。

(中國時報)