習月底對台講話 軟調爭民心

友善列印
中國時報
、呂佳蓉／北京報導

明年元旦是大陸人大常委會發表告台灣同胞書40周年紀念日，大陸涉台人士透露，中共中央將於12月31日舉行紀念活動，大陸國家主席習近平擬發表對台講話。面對九合一選後新局，爭取台灣民心相契合，及推進兩岸融合發展，將是主軸；與此同時，國台辦14日晚在官網正式公告，前中共福建省委常委、廈門市委書記裴金佳，出任中共中央台辦、國台辦第一副主任。

12月原本有不少兩岸涉台活動，都無預警延期，據了解，正是習要發表論述前，其他官員就台灣問題發表議論，不太適合也無此必要。

近來大陸各地方的學院、智庫頻繁開會，就是為了習近平在《告台灣同胞書》40年紀念活動上的講話作準備，先匯集好各方意見。本來大陸認為，不管誰執政涉台政策都不會變，但是現在國民黨情勢大好，在縣市長選舉上已呈現是「地方包圍中央」，習的講話應會提及承諾再給台胞更多的措施。

涉台人士研判，藍營拿下15縣市長的新局面，肯定會影響到習談話內容。這份談話，將軟多於硬、民多於官，促統多於遏獨。即調子放軟，強調兩岸形勢嚴峻，但也有改變契機；對台胞照顧不變，直取台灣民心；最後則標舉統一已經在路上，台胞有民族復興之責。

40年前告台灣同胞書，確立和平統一路線，習的講話必強調和統。此外，國民黨在九合一選舉大勝，代表這兩年來，大陸官民兩分、全面施壓是有用的，習更不可能改變對台戰略，明年民進黨政府，會更不好過。

另方面，甫任國台辦副主任的裴金佳，是大陸官場另一名「閩系」官員，1963年出生，現年55歲，福建安溪人，在廈門工作30年。自中共十八大以來，已有三任廈門市委書記獲晉升。除何立峰現為大陸全國政協副主席、國家發改委主任，于偉國現任福建省委書記，王蒙徽現任大陸國務院住房城鄉建設部部長。因廈門為「計畫單列市」，市委書記為副部級，裴金佳此次轉任國台辦屬平調。

(中國時報)

美恐嚇 若用華為衝擊台美合作 陸對進口美車 暫停加徵關稅

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。