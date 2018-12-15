習月底對台講話 軟調爭民心

2018年12月15日 04:10 中國時報 藍孝威 、呂佳蓉／北京報導 、呂佳蓉／北京報導

明年元旦是大陸人大常委會發表告台灣同胞書40周年紀念日，大陸涉台人士透露，中共中央將於12月31日舉行紀念活動，大陸國家主席習近平擬發表對台講話。面對九合一選後新局，爭取台灣民心相契合，及推進兩岸融合發展，將是主軸；與此同時，國台辦14日晚在官網正式公告，前中共福建省委常委、廈門市委書記裴金佳，出任中共中央台辦、國台辦第一副主任。

12月原本有不少兩岸涉台活動，都無預警延期，據了解，正是習要發表論述前，其他官員就台灣問題發表議論，不太適合也無此必要。

近來大陸各地方的學院、智庫頻繁開會，就是為了習近平在《告台灣同胞書》40年紀念活動上的講話作準備，先匯集好各方意見。本來大陸認為，不管誰執政涉台政策都不會變，但是現在國民黨情勢大好，在縣市長選舉上已呈現是「地方包圍中央」，習的講話應會提及承諾再給台胞更多的措施。

涉台人士研判，藍營拿下15縣市長的新局面，肯定會影響到習談話內容。這份談話，將軟多於硬、民多於官，促統多於遏獨。即調子放軟，強調兩岸形勢嚴峻，但也有改變契機；對台胞照顧不變，直取台灣民心；最後則標舉統一已經在路上，台胞有民族復興之責。

40年前告台灣同胞書，確立和平統一路線，習的講話必強調和統。此外，國民黨在九合一選舉大勝，代表這兩年來，大陸官民兩分、全面施壓是有用的，習更不可能改變對台戰略，明年民進黨政府，會更不好過。

另方面，甫任國台辦副主任的裴金佳，是大陸官場另一名「閩系」官員，1963年出生，現年55歲，福建安溪人，在廈門工作30年。自中共十八大以來，已有三任廈門市委書記獲晉升。除何立峰現為大陸全國政協副主席、國家發改委主任，于偉國現任福建省委書記，王蒙徽現任大陸國務院住房城鄉建設部部長。因廈門為「計畫單列市」，市委書記為副部級，裴金佳此次轉任國台辦屬平調。

(中國時報)