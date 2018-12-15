愛撒嬌次郎 樂當全家開心果

巫召清（左）1家4口與柴犬「次郎」親切互動，生日也一起歡度。（陳慶居攝）

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中國時報
地方中心／綜合報導

柴犬聰明伶俐愛撒嬌的特質，吸引很多名人飼養，張小燕主持節目時會帶著，甚至直接入鏡，新科高雄市長韓國瑜在臉書也直播他跟愛犬享用晚餐的畫面。媒體工作者巫召清也養了1隻名為「次郎」的柴犬，懂得察顏觀色且善解人意，更是全家人的開心果。

巫召清說，家裡的「次郎」是公犬剛滿3歲，父母親是日本進口第一代純種柴犬，在柴犬的毛色分類是屬於胡麻色，符合短毛、豎耳、捲尾等外觀特徵，身形體態比例是11比10，是隻嚴選漂亮的柴犬。

插畫家G養了3隻典型的米克斯貓，分別是2歲半的麻糬、7歲的沙啞及10歲的咪咪，年紀最長的花貓咪咪最親人也樂意讓人抱抱，其他2隻自小就很有個性，不愛讓人抱在懷裡，只願意讓家人摸頭。

咪咪是飼主家裡的第1隻貓，也是飼主心中最有靈性的貓。插畫家G表示，原先家裡沒有打算養寵物，約10年前，咪咪還是1隻流浪中的奶貓，被鄰居小孩發現後抱了回家，沒想到其家長不同意，正準備把牠再放回野外時，G母擔心氣候不佳小奶貓會在外受凍而阻止，從此就留了下來。

氣溫驟降，不僅人要多穿衣服保暖，毛小孩也需要防寒保溫，隨著季節、氣溫、日照長度的變化，寵物皮毛的密度和長度會通過自動調節，來維持體溫的恆定性，從而保證其免疫系統的穩定。廣受清華大學師生喜愛的校犬「小豬Lally」，日前不幸過世，師生們紛紛湧入懷生社辦見小豬最後一面，希望小豬一路好走。

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(中國時報)

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