若見蔡總統 燕一定談空汙

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中國時報
／台中報導

蔡英文總統展開與6都首長會面行程，與蔡總統見面將談什麼議題？台中市長當選人盧秀燕14日表示，剛當選時，蔡總統曾打電話致賀，但目前總統府還未進一步連繫，市政如麻，她將與團隊商量後提出清單，空汙一定是重要議題，怎樣處理空汙，將代表台中市人展現態度。

盧秀燕說，剛當選市長時，蔡總統打電話給她，當時有提到要邀集6都候選人和她共商國事和市政。她對此表示肯定，持正面回覆，相關邀約工作由總統府來邀請，不過目前還沒有獲得進一步通知。

盧秀燕表示，之前看到「蔡柯會」情形，也參酌其他準市長包括侯友宜、韓國瑜等人的反應，她也認為，是不是等就職後再來進行為宜，屆時較有適當的身分，市政與國事一起和總統商量。

盧秀燕指出，一是總統還未決定會面的情形，二是應等就任後，有適當身分來進行比較好，她會向總統提出的市政和國事，會先和團隊探討，而由「蔡柯會」來看，會面時間不多，在短暫會晤裡怎樣提綱挈領、把握最重要的事項，市政如麻，每項都很重要。

「那一項是重中之重，我必需和市府團隊一起來商量，再來提出清單」她尊重團隊，覺得空汙一定是其中的重要議題，怎麼樣來處理空汙，代表台中市人展現的態度，空汙是台中市重要議題之一，其他議題也會再與團隊討論。

(中國時報)

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