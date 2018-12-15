涂醒哲喊話 盼新市長穩定人事

嘉義市長涂醒哲（左二）卸任前隔空喊話，盼鐵路高架化工程市府團隊官員能被留任。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲14日提出鐵路高架與都市縫合的規畫構想，卸任前對準市長黃敏惠隔空喊話，落實「市府人事穩定」承諾，把市府鐵高工程團隊留任，繼續執行鐵高，黃敏惠表示，鐵高配合款可以邊做邊談，至於人事問題，政務官與首長同進退、事務官留任是人事法令規定的。

黃敏惠曾說，光8800億前瞻計畫的標餘款，就足夠給嘉義市免除地方配合款，她不會去阻擋嘉義市鐵路高架化的進度，配合款可以一面做一面談，但38億多配合款對嘉義市來說太巨大了。

涂醒哲表示，黃市長認為鐵高工程地方要零負擔，但鐵高已開始做臨時軌，如果黃市長能做到地方零負擔免配合款，他樂觀其成，但他鴨子划水式做到用38億多爭取到中央200多億，可以創造都市縫合後帶來的2000多億商機，促進地方進步，這是靠努力做事，而不是靠做夢。

嘉義市區鐵路高架化工程於2017年底動工興建臨時軌，涂醒哲13日率市府團隊拜會新任台鐵局長張政源，14日在市府舉行「嘉義市鐵路高架與都市縫合階段成果記者會」，簡報鐵高進度，包括鐵高定位構想、嘉義車站初步構想方案、鐵高廊帶空間規畫建議。

交通處長游志祥指出，與台鐵局初步構想是「台鐵捷運化」，除現有嘉北車站、嘉義車站之外，擬在嘉雄陸橋至世賢路段新建「嘉南車站」，3站間距各約4公里、2公里，藉此開發新商圈。規畫嘉義車站融合鐵道兩側發展，嘉義車站將借鏡國外案例，保留及活化古蹟，兼顧促進車站的功能，定位嘉義市作為服務雲嘉嘉區周邊百萬人口的核心都市。

(中國時報)

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