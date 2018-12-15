陸對進口美車 暫停加徵關稅

美國底特律克萊斯勒汽車裝配廠，工作人員正在檢查新車的底盤。大陸國務院關稅稅則委員會14日發布公告，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

儘管大陸電信巨頭華為財務長孟晚舟在加拿大被扣事件，為陸美關係增添新的變數，但目前兩國仍按照著12月初「習川會」達成的貿易戰休兵協議在走。大陸14日發布公告，決定對進口美國汽車暫停加徵關稅。美國也預定同日發布公告，正式延後對價值2000億美元的大陸輸美貨品追加關稅，直到明年3月1日。

大陸國務院關稅稅則委員會發布公告說，為具體落實阿根廷G20「習川會」共識，經國務院批准，「決定從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月，涉及211個稅目。」今年7月起，大陸對進口美國汽車實施報復性關稅，稅率從15％調高至40％，如今稅率將降回15％。

公告又說，「我們希望，雙方按照兩國元首共識，以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，朝著取消所有加徵關稅的方向加緊磋商，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序。」

另據美國媒體引述知情人士報導，美國正式決定延後對價值2000億美元的大陸輸美貨品調高關稅，聯邦公報（Federal Register）14日將發布相關公告，將關稅由10％追加到25％的時間延後至明年3月1日。

美方原計畫明年1月1日起對大陸貨品追加關稅，「習川會」則同意陸美關稅戰休兵90天，盼在期間談成正式貿易協議。

美國商務部長羅斯13日表示，「他們（陸方）已經開始採取一些非常早期、非常初步，但非常受歡迎的舉措」，但大陸除了重新開始購買大豆，並可能進口更多液化天然氣，還需要採取更多措施，來結束目前的貿易僵局。

他表示，美國預期陸方不會完全滿足美方提出的142項要求，但談判能否成功將取決於有多少要求得到滿足，以及陸方是否同意執行這些措施。

(中國時報)

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