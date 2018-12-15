青年農民合作社 代耕助農友

2018年12月15日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

農委會農業人力辦公室、桃園區農業改良場與茶業改良場共同輔導，今年4月成立全台第一間有限責任桃園市青年農民生產合作社，以農業機械代耕服務為主，首批15位農務士學員，除到不同農場進行作物栽培農務實習，也定期舉辦教育訓練，務農不再是傳統辛苦工作。

青年農民合作社理事主席陳士賢，35歲在大園區種植水稻及雜糧，他說，現代農業面臨勞動力及農機專業人力不足窘境，與幾位農友合作，在不同作物農忙時換工互相幫忙，解決缺人問題。

搭配中央政策，在地農友擴大與中央單位合作，有限責任桃園市青年農民生產合作社因運而生，15位農務士學員學習各種技術及農機具操作，年齡最大者55歲，最年輕僅18歲，在桃竹苗地區進行代耕，而合作社強調「人機不分離」，訴求機器輔助農事，打破傳統農業辛苦的刻板印象。

學員張碧雲也說，透過教育訓練，能更深入了解農產業相關知識，而農機的操作或多或少有其危險性，在教育訓練中習得的「眉眉角角」，若能學以致用，務農也不再是辛苦的工作。

這批工班學員經過訓練，除了各項農務技巧及農機操作技能、也累積不少專業技術經驗，目標是逐步養成具有專業等級的田間管理師，將成為未來支撐台灣農業的生力軍、為農業注入新血，紓解台灣農業目前的缺工困境。

(中國時報)