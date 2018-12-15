選舉無效之訴簽結 涂表尊重

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中國時報
／嘉市報導

連任挫敗的嘉義市長涂醒哲，質疑選舉過程有瑕疵致影響選舉結果，由嘉義市果菜市場總經理陳火川遞狀告發選舉無效，檢察官14日以查無具體事證足證有影響選舉結果簽結，涂醒哲認為執法消極，但他尊重。

陳火川於6日到嘉義地檢署遞狀舉發嘉義市長選舉無效，檢方11日以證人身分傳喚嘉義市選委會代理主委林建宏，12日傳喚陳火川出庭說明，陳火川提出百餘份84名里長及58名里幹事有關投票當天投開票的情形觀察的訪談問卷資料。

涂醒哲據此資料研判認為，此次地方選舉綁公投，造成選民投票意向有變化，以致「投票等越久的投票所，涂醒哲的得票越低」，甚至有「棄保效應」之虞，下午4點投票截止後有64個投開票所尚未完成投票是選情轉折的關鍵。但這份資料公信度也備受投開票工作人員及部分里長、里幹事質疑，認為問卷資料是以每分鐘投票人數進行推估，難以反映實際狀況，且嘉義市選委會表示，全市177投開票所作業均是按照＜投開票所工作人員講習教材＞執行，也沒有對選民投票時間做記錄。

嘉義地檢署發言人蔡英俊表示，檢方以「選他案」對嘉義市選舉委員會辦理第10屆嘉義市長選舉投開票作業，傳喚市選會代理主委林建宏及告發人陳火川訊問了解，再查證相關事證，認為作業過程沒有違反《選罷法》，也沒有具體事證足證公投的不便影響選舉結果，當然沒有理由提出選舉無效，因而簽結此案。

涂醒哲表示，里長及里幹事的問卷資料有憑有據的，但檢方對是否有「棄保」問題隻字未提，以查無違法簽結，是消極作為，但他只能尊重。

(中國時報)

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