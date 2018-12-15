遭陸報復美沉默 加國孤立無援

2018年12月15日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

應美國要求，加拿大本月1日逮捕華為財務長孟晚舟，結果卻成了北京報復的對象。2名加拿大公民在大陸先後被捕，但美國總統川普卻未挺身幫加國說話。令加拿大寒心，加國歷史學者波斯威爾（Robert Bothwell）指出，這是加拿大史上最孤立無援的時刻。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）以及在大陸東北經商的企業家史派佛（Michael Spavor）被大陸政府拘押，外界直指就是針對孟晚舟的報復行動。波斯威爾說：「我們（加拿大）從未如此孤立無援。我們沒有一個認真的盟友相挺。另一個中國針對我們的原因是…我們能夠報復回擊的手段太少。中國是不友善的強國。」

加拿大前駐華大使馬大維（David Mulroney）則說，不僅美國應該要出來捍衛加拿大，英、法、澳洲也應該要出來譴責大陸，讓北京知道這樣做的後果，恐讓外國公民認為在大陸工作或生活並不安全。他說：「我想很多在中國的外國人現在都過得提心吊膽。」

另外，加拿大外長方慧蘭本月7日表示，正考慮與台灣洽談投資保障協議。台北13日還舉行了台加經貿對話會。有分析稱，加國這些舉動，是為了制衡大陸。

大陸外交部發言人陸慷14日在例行記者會上就此事表示，「加拿大方面如果像媒體所說，試圖拿台灣問題打牌，那就是打錯了算盤，到頭來只會損害自己。」

(中國時報)