王金山宣布角逐立委 挑戰陳明文

曾任第16屆嘉義縣議員的王金山日前登頂玉山。（王金山提供）

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中國時報
／嘉縣報導

曾任第16屆嘉義縣議員的王金山日前登頂玉山，宣布參選下屆嘉義縣山區立委，並表示鎖定嘉義縣山區，挑戰剛被判刑定讞的立委陳明文。陳明文則回應，每個人都可以參選，但希望要參選的人，以人民為依歸。

最高法院日前駁回陳明文的民雄汙水下水道工程洩密案，判刑6個月定讞，可易科罰金。王金山表示，這次參選訴求為「不分黨派大團結，終結投機政客陳明文」，預計明年3月29日正式宣布參選。

王金山表示，陳明文原為國民黨林派，23歲「靠爸」選上嘉義縣議員，27歲當選議長，隨後擔任省議員、立法委員，2000年選總統時支持連戰，公開講「投給陳水扁，中共飛彈會打過來」，而後為了選縣長，背叛國民黨，帶著林派人馬投靠民進黨，表面說「終結派系，清流共治」，結果是「乞丐趕廟公」把民進黨嘉義縣黨部變成「陳明文黨部」。

王金山是東石人，曾當選2005年嘉義縣第4選區縣議員，目前在阿里山賓館擔任園藝員，預計明年1月底離職，專心整合「不分黨派」力量，拚2020年立委選舉。陳明文對此回應，每個人都可以參選，但希望有意參選的人，以人民為依歸。民進黨嘉義縣黨部執行長林凌律則表示，參選人應以人民為主，不是以打倒陳明文為目的，非常不妥、也有負人民所託，特別是過去曾被指控劈腿3女的前議員王金山，站在道德制高點說這些話，更讓人不解。

(中國時報)

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