教育局長找到了 韓請大家拭目以待

大批民眾擠在「府城虱目魚」等著看韓國瑜，韓粉送上親手編織的袋子。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

外界關心準高雄市長韓國瑜小內閣進度，他14日仍強調屆時一口氣公布，但透露農業局長、教育局長已談妥，其中新任教育局長30多年資歷，既懂教育行政、又有雙語課程規畫豐富經驗，高雄明年就推雙語教育，「大家可以拭目以待！」

外傳農業局長將由前嘉義縣副縣長吳芳銘擔任，韓國瑜不證實也不否認，只表示農業局長已經談好了。

他特別提到教育局長，雖未公布名字，但強調新局長從事教育工作長達30年，具有強大的中英文雙語課程規畫能力，對方也已答應接下這項艱鉅挑戰。

一度傳出將擔任副市長的前高雄縣長楊秋興，最近低調未露面，韓國瑜表示，自從上次在佛光山之後，與楊有一段時間沒見了，但彼此有傳簡訊，說要找時間碰面「好好談」，似乎暗示楊秋興出任副市長仍有機會。

藝人沈玉琳錄製網路節目，本來安排在府城虱目魚吃滷肉飯，與被封為神力女超人的立委許淑華也共享庶民美食，沒想到韓粉太多，現場一片混亂，臨時改至國民黨高市黨部錄影，沈玉琳設計題目讓韓國瑜、韓冰默契大考驗，結果父女顯然不合格，一連幾題都答錯；後來安排模仿王世堅與韓國瑜世紀對決場景，韓還以為王世堅真的要來，嚇了一大跳。

韓國瑜妻子李佳芬就職禮服由實踐大學老師林玫英量身打造，並選用前鎮加工區「加圖實業」布料，考量氣候、場合等將打造3套服裝，小禮服注入「愛與包容」元素，以親膚色系襯托優雅氣質，而女兒韓冰擬傾向於新崛江商圈採買治裝，力挺商家。

(中國時報)

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