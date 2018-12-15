八旬嬤巧手 競選旗幟變身環保袋

2018年12月15日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

選戰激情過後，大量競選旗幟頓時成垃圾，高齡87歲阿嬤何蔡栢是新竹市長林智堅的忠實粉絲，靠一雙巧手、一台古董縫紉機，將各式旗幟縫製成輕巧環保袋，造型兼具時尚感，意外在街坊間爆紅，也給了旗幟新生命。

「有時間就慢慢做，趣味啦（台語）！」何蔡栢家中早期經營成衣廠，練就一手縫紉好功夫，家中各式橘亮亮的環保袋，袋面林智堅3個大字格外醒目，背出去常被行注目禮，年輕一輩還以為是林智堅的文創商品，其實全是何蔡栢掛著老花眼鏡，一針一線縫製而成。

何蔡栢原本不太參與政治，2014年因認同林智堅翻轉新竹的理念，大選期間成為忠實「堅粉」，今年林智堅尋求連任，她也不辭辛勞搭公車從古奇峰下山參加大小造勢活動，與三五好友們幫忙搖旗吶喊，炒熱氣氛。

競選期間，何蔡栢陸續將林智堅大大小小亮橘色旗幟帶回家，仔細整理收藏，選後這些旗幟只剩紀念價值，何蔡栢捨不得丟，將旗幟剪裁成小片後，坐在古董級縫紉機前，縫出各式環保袋。

「本來很多件，現在被拿到剩不多了。」何蔡栢說，她前後做了不下20個環保袋，沒想到深受街坊歡迎，現已送出多個，尤其是大型旗面做的大袋子，因裝載量較大，很快就被婆婆媽媽們搶光，目前只剩下小的，她留著當紀念。

(中國時報)