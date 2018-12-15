黃偉哲第二波小內閣 4人留任

2018年12月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

隨著就職日逼近，準台南市長黃偉哲小內閣卻仍「只聞樓梯響」，他14日公布第二波小內閣名單，包括工務局長蘇金安、都發局長莊德樑、研考會主委趙卿惠確定留任，加上之前民委會主委汪志敏，原市府團隊4人留任，他說，新一波小內閣名單揭曉後，人事布局就大致底定。

被問及曾任台南市長的行政院長賴清德介入台南小內閣，黃偉哲發誓，賴院長充分授權，不僅沒有過問人事安排，更未交代過任何一位局處首長誰留、誰走，反倒是他因為對部分官員不太認識，曾向賴請教，賴也提示這些人的專長與強項，他也很謝謝賴揆未給任何壓力。

黃偉哲表示，原市府小內閣留任率約一半，強調人事布局「安定中求創新」，現有的市府金牌團隊有一定比例繼續留用，這部分不用再經過人事查核，這些人也能將過去實務經驗延續下去。

但他也不諱言，小內閣當然也期待一些新意，目前公布人選均為留任的局處首長，後續除了部分留任名單，也有幾位他心嚮往之、覺得很優秀的人選，將在下一波公布，屆時，他也將邀請新任內閣人選一同出席。

他說，昨天公布3位留任人選均透過通電話等方式徵詢、與重要幕僚討論，也感謝得到3位首肯，希望他們繼續為市政打拚。黃偉哲說，新市府團隊難免有遺珠之憾，但人事鋪排在所難免。

(中國時報)