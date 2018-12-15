陳雲林之行 兼顧規格與追思

2018年12月15日 04:10 中國時報 藍孝威 、 陳君碩 ／北京台北報導 ／北京台北報導

大陸國台辦昨晚證實，前海協會長陳雲林將以個人名義和生前好友身份赴台弔唁前海基會董事長江丙坤。大陸涉台學者朱松嶺表示，由於江丙坤生前已卸任海基會董事長，陳雲林也已經退休，目前沒有官職，與江丙坤也是多年好友，確實是最合適的人選，也表達陸方對家屬的尊重。

北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，2005年前海基會董事長辜振甫過世時，當時由陳水扁總統執政，兩岸關係不佳，由於大陸海協會長汪道涵仍在位，因此大陸方面當時派出海協會副會長孫亞夫與秘書長李亞飛以汪道涵的私人代表名義赴台弔唁，「如果當時汪道涵已退休，而且身體健康狀況允許，可能當年汪道涵就會親自飛一趟台灣了。」

對比目前的狀況，朱松嶺認為，江丙坤生前已卸任海基會董事長，所以大陸方面不適合讓現任的海協會長張志軍赴台弔唁，由退休的前會長陳雲林出面更恰當。況且陳雲林曾經和江丙坤交手多次，舉行過8次江陳會，期間陳雲林曾多次來台，也曾多次在大陸各省市接待過江丙坤，於公於私，兩人之間都結下深厚的情誼。

朱松嶺認為，陸方此次安排陳雲林赴台弔唁，一方面是感念江丙坤在海基會董事長任內，對兩岸關係和平發展辛勤耕耘，一方面也是讓陳雲林以老朋友身份向家屬表達追思之意，既兼顧了人選的規格，也兼顧了對家屬和江丙坤的尊重。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳14日受訪表示，江、陳二人都是卸任官員身分，國台辦也強調了陳是以「個人名義」來台，與2005年稍有不同，理論上會單純化。

對於陳雲林會不會踏入海基會布置的追思堂，張五岳坦言，陸方或許會考量到不想讓外界有政治聯想，且江丙坤家屬已表示會於1月另外舉辦公開追思會。不過張五岳也說，既然陳雲林是「個人名義」，又是卸任官員，其實陸方也不用過於擔心外界會有政治聯想，他相信雙方若都能以平常心看待，對兩岸關係的總體發展具有正面意義。

(中國時報)