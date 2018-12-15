國璽幹細胞 獲竹科雙獎殊榮

2018年12月15日 04:10 中國時報 羅浚濱／竹市報導

國璽幹細胞研究與開發3款幹細胞新藥，10月獲經濟部審核通過「生技新藥產業發展條例」，並審定產業別為「生技新藥公司」後，竹科成立38周年連獲科管局「優良廠商創新產品獎」與「研發成效獎」雙獎殊榮，更是唯一獲獎的生技公司。

國璽董事長莊明熙指出，該公司專注幹細胞新藥開發，近3年共投入1億4千萬研發經費，研發經費占營收比超過77％，研發人力超過總員工數的5成，取得高達60多項專利。

國璽目前推動2項幹細胞新藥進入臨床試驗，另有一項申請臨床試驗，包含此次獲得科管局創新產品獎的治療陳舊性腦中風新藥「思益優」。

莊明熙指出，腦中風一直是台灣的十大死因之一，因中風所造成的失能僅能消極復健，沒有特效藥可治療，「思益優」已由臨床前動物實驗證實，可增加幹細胞分化成神經細胞，提高幹細胞回歸功能，進而改善中風小鼠之協調性、平衡能力和活動力等神經行為。

國璽研發的「思益優」在2017年完成腦內第一例移植，2018年5月完成第一期臨床試驗收案，已獲得台灣及美國共5項發明專利。莊明熙表示，「思益優」將儘快商品化並進入臨床，成為改善中風因而失能的治療新藥，造福人群，也進一步提升台灣產業競爭力。

(中國時報)