國璽幹細胞 獲竹科雙獎殊榮

友善列印
中國時報
羅浚濱／竹市報導

國璽幹細胞研究與開發3款幹細胞新藥，10月獲經濟部審核通過「生技新藥產業發展條例」，並審定產業別為「生技新藥公司」後，竹科成立38周年連獲科管局「優良廠商創新產品獎」與「研發成效獎」雙獎殊榮，更是唯一獲獎的生技公司。

國璽董事長莊明熙指出，該公司專注幹細胞新藥開發，近3年共投入1億4千萬研發經費，研發經費占營收比超過77％，研發人力超過總員工數的5成，取得高達60多項專利。

國璽目前推動2項幹細胞新藥進入臨床試驗，另有一項申請臨床試驗，包含此次獲得科管局創新產品獎的治療陳舊性腦中風新藥「思益優」。

莊明熙指出，腦中風一直是台灣的十大死因之一，因中風所造成的失能僅能消極復健，沒有特效藥可治療，「思益優」已由臨床前動物實驗證實，可增加幹細胞分化成神經細胞，提高幹細胞回歸功能，進而改善中風小鼠之協調性、平衡能力和活動力等神經行為。

國璽研發的「思益優」在2017年完成腦內第一例移植，2018年5月完成第一期臨床試驗收案，已獲得台灣及美國共5項發明專利。莊明熙表示，「思益優」將儘快商品化並進入臨床，成為改善中風因而失能的治療新藥，造福人群，也進一步提升台灣產業競爭力。

(中國時報)

菊島雪印小丑魚 澎科大新地標 王金福用戲偶 演出人生百態

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。