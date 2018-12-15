王金福用戲偶 演出人生百態

2018年12月15日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

歲末年終，慈濟基金會將巡迴全台舉辦200場歲末祝福感恩會，豐原首場感恩會14日在靜思堂舉行，慈濟師兄王金福透過布袋戲偶，以精湛的閩南語口白及四句聯俗語，講述勵志故事，過程生動活潑，贏得觀眾喝采。

「掌中戲話慈濟」的王金福是黑手出身，年輕時從事汽車鈑金，也賣過鹽酥雞，31歲加入慈濟後，除改吃素食，也轉行賣雜貨。王金福當時跑校園講故事，剛開始「空口說白話」，多數學生普遍昏沉欲睡，他心想「何不融合布袋戲吸引注意？」便一頭栽進掌中世界。

王金福無師自通布袋戲，除尋覓藝師刻製戲偶，還委託擅長裁縫的師姐訂製戲服，特製關公、財神爺、怪老子、耶誕老人及波妞等50、60種角色。王金福帶著戲偶箱巡迴各地，透過布袋戲「單口對白」，結合台語四句聯，妙語如珠，分享靜思語內涵及人生由苦轉樂的過程。

王金福這些年來看盡人生無常，2011年一向身體硬朗的妻子3度中風，造成手腳癱瘓，同年岳母突然往生。遭遇一連串無常，王金福告訴自己「不要被逆境打倒」，社區只要有活動需他上場，總是來者不拒。

王金福提到，遇到挫折、不如意時，靜思語與上人的法，就是一帖良方，「我很喜歡用上人的法與人結好緣，每個人都有自己付出的方式，我覺得這樣做很快樂，能付出就是一種幸福。」

(中國時報)