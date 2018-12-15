志工憂生態導覽喊卡 縣府稱不衝突

2018年12月15日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化成功園區5月起成立台語文創意園區，將既有閒置空間打造6間活動館，12日上網進行委外經營管理招標，卻引起環境志工憂心忡忡，指出10幾年來近百志工組隊，投入生態導覽，卻將被解散！彰化縣政府表示，主管易手應是過渡階段，推廣台語文和生態教育不衝突。

成功園區本是炮兵營區，20多年前彰化縣府極力向國防部爭取回歸縣有，利用閒置兵營打造木造教室，整座園區宛若一座綠色森林，闢為「綠色環境學習營地」，由教育處主管，彰化縣大自然生態解說學會等組織志工，投入生態導覽，帶動營隊活動，活潑了園地內容。

軍營修復改造的木造教室也由彰化藝術高中代管，作為上課教室直到2017年，爾後規畫台語文創意園區，2018年5月5日揭牌，騰出教室打造6大間台語文會館，包括文化館陳列台語文書籍、親子館、多功能館、藝文館、音樂館和戲曲館。

空間重新配置，原來生態導覽志工的休息室和辦公室跟著調整；加上園區主管從教育處改由文化局接手，志工擔心過去推動的園區導覽、生態學習營是否能續辦？傳出年底志工隊將被解散，都很氣餒。

文化局表示，上網招標是要將台語文創園區委外經營管理，綠色學習園地怎麼運作並不清楚；教育處體健課則認為，可能目前在過渡階段，推廣台語文和環境教育應該可以並存。

(中國時報)