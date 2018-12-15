樹林生命紀念館 明年5月啟用

2018年12月15日 04:10 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

新北市府在樹林第六公墓內興建「樹林生命紀念館」，第一期工程將於年底完工，預計明年5月啟用，未來連同二期工程全部完工後，將可提供5.5萬個納骨櫃以及1.6萬座神主牌位，盼能解決當地現有公立納骨塔位不足的問題。

新北市長朱立倫14日早上前往視察樹林生命紀念館工程並主持祭拜儀式後表示，樹林示範公墓納骨塔位已經額滿，市府盼有效利用現有殯葬環境，在樹林第六公墓內興建生命紀念館，希望明年5月完工啟用後，能成為民眾就近緬懷，追思先人的環境寶地。

首期工程年底完成

工務局表示，新建工程分二期，總預算4億5千萬元，第一期打造地下1層、地上3層樓的建物，規畫5千個納骨櫃、4千座神主牌位，預計明年5月啟用；第二期工程將接續動工，全部完工後將提供5.5萬個納骨櫃以及1.6萬座神主牌位，解決當地現有公立納骨塔位不足的問題，民眾如需申請使用，可於明年初至市府民政局網站查詢登記事宜。

擋土牆結構加強排水

新工處表示，樹林生命紀念館融合在地元素，採半開放形式，改善建物的潮溼與陰暗，樓梯一口氣直通樓頂，透過窗戶可一覽戶外綠景，屋頂平台可眺望台北盆地，翻轉傳統公墓予人冰冷的刻板印象，也可作為新北市公墓綠美化的典範。

建築師陳良全說明，位處山坡地的樹林第六公墓曾發生嚴重土石流，因此在規畫建物時，特別注重水土保持，除確保擋土牆結構安全，也加強排水設計。

樹林山佳里長許建強表示，目前當地仍有部份骨灰罈無處可放，待完工後便可全數安置到生命紀念館中，居民也可就近安放先人骨灰，無須跑到其他地方祭拜，相當便利。

(中國時報)