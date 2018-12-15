邱鏡淳上任9年 還債82億

2018年12月15日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣體育館外的24面陶板，顯示新竹縣長邱鏡淳上任至今9年政績縮影，從學校、橋梁到觀光景點，積極向民眾展示縣府所做建設。邱鏡淳當初接手422億的負債，到即將卸任的12月初，剩下340到350億，還債約82億，財政狀況大幅改善。

邱鏡淳14日帶著濃重鼻音出席陶板揭幕，他說，縣府儘管負債多，但是該做的事情並沒有減少，從興建7所學校、新建並改善13座橋梁、拓寬道路工程等，甚至成立新竹縣健康產業園區，吸引中國醫藥大學附設醫院進駐，具體提升縣民生活品質。

人口數增加4.5萬

新竹縣的人口數從9年前的51萬許，到今年共增加4.5萬多人口移入，邱鏡淳表示，光在竹北即有超過1000棟10樓以上建築，顯見新竹縣的成長與繁榮。

邱鏡淳在任內舉辦2013台灣燈會、2015年台灣國際客家嘉年華等大型活動，以及擴大舉辦義民祭、鄧雨賢紀念音樂會、新埔花燈迎天穿等，並且打造1線9驛、張學良故居、新瓦屋客家文化保存區等，提供民眾休閒度假的好去處。

五星服務獎第1名

為了擴大縣民服務，新竹縣政府在2016年開啟1999專線，結合原有的e999APP、縣長信箱等聯繫管道，以「為民服務八達通」方式，不僅曾獲選國際智慧城市論壇頂尖7個城市之一，12月初又獲得雜誌評比的五星服務獎第1名，為民服務不遺餘力。

邱鏡淳表示，他在任內以「綠能光電、生技醫療、文化創意、觀光旅遊、精緻農業」為施政5大主軸，無論在招商引資、產業規畫等，都有具體成果，他在財政上也開源節流，儘管曾讓他飽受爭議，但「堅持做對的事情」，使新竹縣的財政昏迷指數從加護病房轉入普通病房，留下更大的運作空間給下屆縣長。

(中國時報)