民進黨曾朝榮陳淑華 角逐正副議長

2018年12月15日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

國民黨張清照、顏莉敏爭取下屆正副議長寶座。（盧金足翻攝）

台中市下屆議會正副議長選舉，將於25日登場，市議會民進黨團14日舉行黨團會議，推舉市議員曾朝榮、陳淑華搭檔，將與國民黨紅、黑派已表態參選的張清照、顏莉敏爭取正、副議長寶座；由於藍綠兩黨席次都未過半，友黨8席將成關鍵少數。

藍綠席次都未過半

下屆市議會將於12月25日成立，共有65席議員。其中國民黨新科議員32席，民進黨當選25席，無黨籍7席，親民黨1席。國民黨與民進黨議員席次均未過半。

曾朝榮、陳淑華表示，下屆議會民進黨席次雖未過半，市民對於民進黨議員如何發揮制衡功效仍有相當期待。

友黨8席影響大局

「每一局競賽，都會全力以赴。」曾朝榮強調，他們會團結、努力拉票，爭取其他議員支持，希望贏得勝選，站在人民立場爭取建設、監督市府，發揮議會最大效能。

陳淑華指出，這次9合1選舉選風不佳，希望未來正副議長選舉，能呈現清白、清廉、乾淨的選舉，也希望未來議會是清白、清廉、乾淨的生態，他們會全力爭取支持，打拚市民的福祉。

民進黨團總召李天生表示，民進黨雖成為在野黨，但會更團結凝聚力量，民進黨登記下屆議長人選，最後協調推舉曾朝榮代表民進黨，搭配登記參選副議長的陳淑華。

民進黨台中市黨部主委何明杰強調，黨中央規定正副議長選舉投票時，民進黨議員將採取「一致性行動」，否則將遭處分。

綠營「曾陳配」迎戰國民黨「張顏配」，問鼎正、副議長，國、民兩黨都表示，將爭取友黨奧援，力拚正副議長選舉獲勝。

(中國時報)