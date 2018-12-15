二仁溪蛻變重生 影像集見證

2018年12月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

昔日人稱「黑龍江」的二仁溪，甩開全台汙染最嚴重惡名，漸漸恢復生機，背後是公部門與民間河川守護志工齊心守護的漫長努力；走過二仁溪哀傷，由長榮大學河川保育中心醞釀6年準備、1年河川踏查，編寫的《蛻變重生的二仁溪》14日問世。

6年準備 呈現多元面貌

「二仁溪的整治持續進行式，這本書希望讓民眾見證在公私協力、有志者的努力下，帶來的二仁溪環境改善。」本書主編、環境教育國際實驗學院院長洪慶宜說，民間長期協助政府促進民眾參與河川整治的工作，學校更從2002年成立河川保育中心，至今陪伴二仁溪整治走過16個年頭。

民眾參與 河川整治特色

洪慶宜表示，6年前在環保署支持下，首次以影像集方式記錄及呈現二仁溪的環境與人文變化，今年重新編撰《蛻變重生的二仁溪-環境與人文變遷影像集》，以之前版本為基礎，補強上游越域引水系統、月世界地質景觀、平埔族信仰、湖內蘇家古厝抗日故事、河川整治工程，讓人看到二仁溪更多元且精彩的面貌。

環保署水質保護處處長葉俊宏表示，民眾參與一直是二仁溪整治的特色，為了讓更多人也能了解二仁溪環境與人文變遷，產生生命共同體的感受，特別委託長榮大學編纂這本書，希望透過影像集出版，喚回更多人對二仁溪的親近感，也促此民眾關心河川整治現況。

長榮大學校長李泳龍認為，校園緊鄰二仁溪畔，河川環境是學校發展特色，是資源、也是責任。新書發表會邀請黃魏慶吟唱他創作的〈溪流〉及〈放眼二仁溪〉2首詩歌，並邀請參加者寫「溪望卡」，許下對二仁溪10年後的願望。

(中國時報)