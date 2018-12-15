揪違法燒稻草 空拍機全都錄

南部5縣市環保局改以空拍機區域聯防，很快就可以鎖定露天燃燒農業廢棄物汙染來源。（高市環保局提供）

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中國時報
／高雄報導

查緝空汙手法求新求變，高市環保局去年動用空拍機，鳥瞰追查違法露天燃燒稻草等農業廢棄物，今年更進一步串連「雲嘉南高屏聯盟」，空品不良日各縣市同時出動空拍機稽查，至今巡察面積廣達36座世運主場館，共查獲4起違法汙染。

高空監控 快速判讀燃燒源

南部常有農友貪圖方便，以露天燃燒方式處理稻草、果樹樹枝等農業廢棄物，產生的濃煙除影響行車視線外，也造成空氣汙染，估計高雄每年因露天燃燒產生的細懸浮微粒多達167公噸，過去因地面目視難以判讀燃燒位置，造成稽查困難。

高市環保局去年起動用空拍機，在高空鳥瞰監控、蒐證，可以很快找到燃燒源，增加稽查人員執行效率，截至今年11月底，空拍機共值勤30次，分別在阿蓮區、仁武區各查獲1起違法露天燃燒事件。

串連雲嘉南高屏 聯防空汙

由於中南部地區每年10月起秋冬季節皆進入空品不良好發時期，年底也進入二期稻作收割期，露天燃燒影響更大，今年包括雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣等6縣市環保局首度發起「UAV飛鷹計畫」，攜手維護空氣品質。

計畫11月1日啟動，透過各縣市LINE群組橫向聯繫，只要空氣品質不良日即啟動區域聯防，至今共發動5次，查獲4件違法露天燃燒，總巡察面積廣達688公頃，換算約等於36座高雄世運主場館基地面積。

高市環保局提醒農友，不要露天燃燒農業廢棄物，可通知農業局協助以合法方式處理，一旦查獲露天燃燒，依空氣汙染防制法第32條第1項第1款規定，將處1200元以上、10萬元以下罰款；民眾發現相關汙染，也可撥打1999協助舉報。

(中國時報)

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