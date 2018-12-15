推廣環保葬 分擔塔位需求

2018年12月15日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市私立納骨塔塔位價格動輒是公立價格的好幾倍，各地公立納骨塔位供給吃緊，目前新北市18座公立納骨塔平均使用率高達73％，樹林、中和、土城的公有納骨塔使用率更突破9成，新北市殯葬處表示，除了陸續規畫增設，也持續推廣環保葬，分擔塔位需求。

新北市殯葬處統計，截至今年11月為止，新北市18座公立納骨塔共有21.1萬個塔位，平均使用率73％，24座私立納骨塔共有約168萬個塔位，平均使用率15％。

其中，樹林納骨塔舊塔使用率高達99％，目前正新建中；中和、土城納骨塔使用率也分別高達97％和94％，地方上屢有增設建議，但目前尚無相關計畫。

殯葬處墓政管理課長呂芳玲表示，公立塔位價格約從2至12萬元不等，以2、3萬元為大宗，私立塔位價格從最低3萬元到數百萬元都有，平均價格至少要10多萬元以上，價位、塔位數量差異，導致公立納骨塔供給吃緊。

針對地方增設納骨塔需求，呂芳玲坦言，「鄰避設施的選址是最大困難」，納骨塔新建工程往往遭到地方反彈，只能盡量與民眾溝通，優先從既有的墓地範圍規畫增設，並鼓勵民眾採取環保葬。

呂芳玲指出，新北市推廣免費環保葬，包括植存、樹葬、海葬，三芝櫻花生命園區、金山生命園區都是植存區，後人可將研磨後的先人骨灰，撒入園區土地，瞻仰追思，全程免費，2個園區目前已累計約7800個使用人次。

新店樹葬區與植存區類似，差別在於樹葬以樹木周邊土地為骨灰撒下的對象，供後人追思，2007年至今累計使用人次235人；海葬則將先人骨灰回歸大海，2006年至今累計使用500人次。

(中國時報)