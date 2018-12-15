人生下一站 邱鏡淳樂當志工

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣長邱鏡淳即將卸任，談及未來規畫，他希望能以當志工為業，他認為他9年來，「想做的都做了」，也堅持做對的事情，至於未竟之事，則由下屆縣長繼續努力。

屬牛的邱鏡淳12月甫過69歲生日，談及過去的政績，他說「想做的都做了」，儘管在推行某些政策時，遇到反彈的聲音，但他認為要堅持做對的事情，成果也一一展現。進入卸任倒數階段，邱鏡淳也屢次在主管會報中，向在座的一級主管致謝，感謝縣府同仁過去共同協力，為新竹縣努力。

邱鏡淳說，過去縣府推動文創、農業特色都有成功案例，例如新瓦屋活化，如今假日都有市集，相當熱鬧。或是有來自香港、日本的旅客，去峨眉北埔做東方美人茶DIY，甚至體驗採橘子，使在地產業國際化。

邱鏡淳則在飛鳳山看到年長的婦女在路邊賣菜，看到他到訪卻突然遮起臉來，讓他佩服客家婦女的勤儉持家之餘，也感到不捨，期望下屆縣長能持續照顧農民、年長者，讓農特產品賣得出去，阿公阿婆不必再擺地攤。

談及未竟之事，邱鏡淳說，日前看到新竹市規畫到桃園機場的客運路線，期望竹北、竹東也有直通機場專車，也期望竹東鎮的人口能一舉突破十萬。

至於未來的規畫，邱鏡淳說「想當志工」，以社福團體過期奶粉、剩餘菜葉養蚯蚓，打造有機肥，而蚯蚓還能作為中藥，一舉數得。邱鏡淳任內最後一個揭牌的公共藝術作品「蛹生」，就是利用清泉一號吊橋舊橋鋼索，經國際藝術大師康木祥指導外役監18名收容人洗鍊而重生，似乎也寓意新竹縣的未來，與他卸任後的新生活。

(中國時報)

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