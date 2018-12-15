寵物砂巨蜥站起來 全球驚奇

2018年12月15日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

寵物達人黃敬祥把砂巨蜥養到150公分，經常帶到公園曬太陽。（吳敏菁攝）

34歲餐飲高手黃敬祥17年前開始養爬蟲類等寵物，伴他一路走來最元老的印度星龜17歲了，寵愛的砂巨蜥養6年，長大到150公分，神奇的是，牠還會以尾巴為支點，站立起來，就像侏儸紀裡的恐龍，一副睥睨群倫的樣子，照片流傳還結交全球各地同好。

黃敬祥多才多藝，是成功的饅頭師傅，他熱愛各種生物，家裡不允許養帶毛的哺乳類，高中到水族館，被烏龜電到，開始愛心大投入，更發揮深入研究的精神，帶給爬蟲家族健康食宿環境，專精程度被同好封為「烏龜帝國最高統領」，他則謙稱是中部兩棲爬蟲交流會低調的管理員。

黃敬祥神奇的照料下，叫「小麥」的印度星龜，參加全國爬蟲類聚會的陸龜競走，從2007年到2011年連續5年拿下冠軍，後來心疼小麥年紀大不再出賽，印度星龜在台灣很少壽命超過15年，小麥健康地活到17年，吸引全世界陸龜愛好者透過網路交流、取經。

黃敬祥也很愛叫「扭扭」的砂巨蜥，假日常帶牠到公園曬太陽，扭扭有項特異功能，以尾巴為支點，身體一挺就站立了起來，「哇！恐龍」一再吸引注目眼光。

黃敬祥養了一窩爬蟲類，付出愛心，也搭起人際關係的橋樑，精采絕倫照片和影片，點閱率爆紅，結交來自西班牙、泰國等各地的朋友。黃敬祥表示，養寵物就要知性情，還在學習中。

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(中國時報)