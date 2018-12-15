烏龜不請自來 張麗善當吉祥物

六甲區公所員工沈小姐家的寵物長毛臘腸狗「耶魯」。（沈祐麗提供）

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中國時報
／綜合報導
張麗善到服務處若不忙，一定去看烏龜在幹嘛。（周麗蘭攝）

雲林縣長當選人張麗善的虎尾青埔服務處，10月間選情膠著時，小木屋前雲林縣地圖水池突然爬來一隻烏龜，服務處人員認為是福龜而士氣大振，張麗善當選後更被視為勝選吉祥物，如今牠安穩在水池住下，有吃有住被當成寵物。

小水池其實是一條「護城河」，前雲林縣長張榮味多年前在青埔服務處做了一個造型水池，造型像是是雲林縣地圖輪廓，外圍有一條小護城河還養了幾條魚。

張麗善兒子張席維表示，小水池只有舅舅（張榮味）養過魚，後來空著不再養，但池裡依舊有活水。母親登記參選後民調一直很膠著，10月間發現水池不知從哪爬來一隻烏龜，因烏龜有福龜之稱，再者牠棲息處是雲林縣輪廓護城河，水池位於青埔服務處，不少人猜測是勝選徵兆嗎？

許多人養寵物都是因小孩要求，有的則是小孩先斬後奏，六甲區公所員工沈小姐家的寵物長毛臘腸狗「耶魯」也是這樣來的。

沈小姐說，兒子去當兵，小狗只好帶回家讓媽養。她白天要上班，下班要做家事，哪有時間養狗？但看著狗很可愛，心一軟就留下來養了。

現在，每天下班後，沈小姐火速把晚餐做好，換幫「耶魯」準備晚餐，「耶魯」餐後愛吃水果，而且只吃蘋果，其他都不要，牠雖會握手，但沒用食物引誘牠，就不肯伸出手，讓人莞爾。

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