森林書屋慶耶誕 百童齊舞

2018年12月15日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

歡樂耶誕節即將到來，新北市原民局搶先在14日上午邀請上百位幼稚園小朋友，到泰山辭修公園舉行「泰山森林書屋耶誕音樂會」，在排灣族古調改編的耶誕音樂下，跟著MOMO親子台藍莓姊姊等人大跳耶誕舞，森林書屋的故事奶奶及爺爺也穿上耶誕服發禮物，讓小朋友們開心尖叫，提前歡度佳節。

坐落於泰山辭修公園的森林書屋是全國第一間專門推廣原住民文化的主題書屋，今年8月間甫開幕，收藏大量台灣、日本及澳洲原住民繪本書籍，將近4000本適合孩童與親子共讀藏書，館內還聘有「故事爺爺」及「故事奶奶」，讓孩童在聽講互動間接觸書本內容，鼓勵孩子喜歡閱讀。

為迎接森林書屋成立後的第一個耶誕節，原民局與泰山區公所合作，14日上午在書屋旁的公園內廣場舉辦獨具原民風味的耶誕音樂會，邀請上百位幼稚園小朋友一起來開趴。

原民局邀請最受小朋友歡迎的MOMO親子台哈密瓜哥哥、藍莓姊姊及海苔哥哥主持，不少小朋友一眼認出興奮大喊，3人也賣力在排灣族古調改編耶誕歌及阿美族輕快歌謠伴奏下，帶著小朋友一起唱唱跳跳，雖然氣溫略低，但小朋友們看到偶像主持人，也都全力配合手足舞蹈。

原民局長楊馨怡說，泰山森林書屋非常適合家長帶小朋友一起來看書、活動，選擇在耶誕節前舉辦這場別開生面的耶誕音樂會，就是希望小朋友能把繪本中看到的情境與故事帶出教室，在綠意盎然的大自然中上一堂溫馨又有意義的音樂分享課。

(中國時報)