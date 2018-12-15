小錢換大錢 財政止血回穩

新竹縣長邱鏡淳任內修繕清泉一號吊橋，舊橋所用的鋼索，還重生成公共藝術作品「蛹生」。（新竹縣政府提供）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣長邱鏡淳9年前上任，接手負債上百億的縣府，他以「火燒廚房」形容當時狀況，最嚴重時，一天需付出180萬的利息，節約至今利息剩68萬，還有空間可以「小錢換大錢」，爭取中央資源建設竹縣，也期望有餘裕給下屆縣長運作。

邱鏡淳說，新竹縣財政昏迷指數曾被媒體評比為有如在加護病房，當時舉債瀕臨上限，連爭取中央資源都有難度，如今透過開源、節流方式好轉，甚至向中央爭取前瞻基礎建設計畫逾75億。

「從借新還舊開始！」邱鏡淳說，在財政困難時，請縣府各單位盤點業務、人力，避免消耗無效資源，而因向農會借債的利息較高，因此有收入就先還，甚至還曾讓農會惶恐，不過他向農會拍胸口保證「不會讓你沒收入」，逐步降低每日利息負擔。

除此之外，邱鏡淳在2017年元月宣布調整8項非法定社會福利支出，刪減老人年金、營養午餐補助等，引發反彈，不過也降低支出，讓財政止血回升。邱鏡淳說，今年地方稅收扣除爭議性大的地價稅外，幾乎可與預算打平，也意味新竹縣財政狀況持續好轉。

邱鏡淳說，如果不先還債，就像「交女友沒帶錢不敢進咖啡廳」，爭取中央預算也需地方配合款，因此他選擇先著手改善財政。邱鏡淳來自峨眉農家，也曾經商，懂得每天跑3點半「軋票」的辛苦，又出身海軍陸戰隊，「接受得起挑戰」，不過讓他遺憾的是，地價稅爭議「無法圓滿」，這也有待下屆縣長以智慧化解。

(中國時報)

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