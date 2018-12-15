弘道公益市集 幫助獨老作伙來

弘道老人福利基金會為在屏東地區提高老人議題關注度，特地邀集在地38個愛心攤商一同舉辦「弘道聖誕老人公益市集」，最後吸引破萬人潮參與、募款破8萬。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

弘道老人福利基金會為在屏東地區提高老人議題關注度，一改往年的文宣戰為活動戰，邀集在地38個愛心攤商一同舉辦「弘道聖誕老人公益市集」，不僅超乎預期吸引破萬人潮參與、募款破8萬，也成功突顯出「孤獨失依」的問題。

「也許大家真的是來吃吃喝喝，但『活躍度』明顯不同！」弘道指出，從決定要以活動方式來倡導老人議題時，就有考慮過市集的推出可能模糊焦點，但當看到攤商與民眾都很熱心參與時，真的很感動，因為每個攤商都說，消費者的消費力因做公益的心態而大幅提升。

弘道說，攤商的回捐總數加上現場的募款，金額有8萬多元，比預期的募款數2萬元整整多出4倍多，這不僅令人興奮也感動，其實消費者在投零錢或消費的同時，會有做公益的成就感，業者也會因感染公益氛圍而更加回饋在回捐款上，這種良性循環很迷人。

而38個攤位全由屏東在地商家組成，其中大部分為返鄉及留鄉的屏東青年，他們不僅與弘道一起號召屏東鄉親關懷長輩，也讓民眾在逛市集的同時關注高齡議題，甚至用行動幫助弱勢老人。

曾在澳洲工作的陳易彣，2年前因家人親情喊話，決定回到家鄉，他說，農村凋零、人口外流讓他特別有感，盼留在故鄉能做有意義的事，今年是他第二次參與弘道活動，希望用「歸香」品牌推廣家鄉農業，也幫助到更多弱勢的長輩。

(中國時報)

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