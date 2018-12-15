長壽狗寶貝 每天散步3次

寵物美容師王漢威悉心照顧飼養的兩隻愛犬12年，如今16歲的「冠軍」、12歲的「旺旺」雙雙入圍「長壽狗寶貝得獎名單」。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市動保處日前公布「長壽狗寶貝得獎名單」，寵物美容師王漢威飼養的兩隻毛寶貝16歲的「冠軍」、12歲的「旺旺」都入圍，王漢威表示，平時讓愛犬飲食口味清淡，發現有問題立刻到醫院檢查，每年也定期施打狂犬病疫苗，都是維持寵物健康的重點。

王漢威曾任動物醫院助理，學到照顧毛寶貝的專業經驗，轉行為寵物美容師後，決定將當時只有4歲、正在等待新飼主的「冠軍」及剛出生的「旺旺」帶回家照顧，在他的悉心照顧之下，如今的冠軍和旺旺活蹦亂跳，身體相當健康。

王漢威說，這12年來每天都會帶牠們去散步，一天至少2到3次，有些人會覺得麻煩，但真正愛狗的人不會嫌麻煩，再忙也要花時間陪牠們；挑選毛小孩的食品也有訣竅，口味要清淡，人類的食物有些口味較重，盡量不餵，並隨時注意牠們的健康狀況，如果發現不對勁，例如活力或食慾突然降低，就要即時帶去醫院檢查和治療。

王漢威說，冠軍跟旺旺年紀大了，開始有青光眼的症狀，所以會依獸醫師囑咐，每天點眼藥水維持視力，雖然辛苦，但為了牠們身體健康，願意持續做下去。

動保處表示，新北市動保處舉辦長壽狗寶貝及優良飼主選拔活動，鼓勵寵物登記及宣導終養觀念，同時表揚不離不棄照護的優良飼主，向民眾宣導認養不棄養的重要觀念。

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(中國時報)

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