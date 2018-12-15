招商一條龍 醫院進駐獲好評

新竹縣政府過去9年興建、修繕13座橋梁，其中興隆大橋成為縣民往來新竹市的重要道路。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣人口約55萬人，每萬名人口醫事人員數曾是全國倒數第2名，新竹縣長邱鏡淳促成新竹縣健康產業園區，並吸引中國醫藥大學附設醫院進駐，15日即將開幕，未來還將有台大醫院生醫分院，填補醫療資源缺口，照顧縣民健康。

新竹縣醫療資源曾敬陪末座，急重症患者須南往台中、北至桃園就醫，中國醫藥大學附設醫院成立，不僅提高整體病床數，還有整合醫療，包含急重症、心血管等中心，邱鏡淳說，曾有科技界歸台人士告訴他，有大醫院很安心，儘管設立之初飽受抗議，但他認為「要堅持做對的事情」。

邱鏡淳也表示，新竹縣透過招商引資，停八停車場未來將有遠東百貨商場，停六停車場亦有廠商投標，計畫內容包含電影院。全台所得中位數前14個村里中，竹北市就占8個，竹北市家庭平均消費能力每年破百萬，邱鏡淳說，未來商場、戲院都有了，縣民不乏沒去處。

在有限的資源中，新竹縣政府過去9年興建、修繕13座橋梁，包含往新竹市的興隆大橋，或是位在尖石深山的玉峰大橋，除了便利縣民上下班、農特產品上下山，也兼顧旅遊之責。邱鏡淳也說，縣府運用大數據改善交通，也以工程改善道路品質，去年獲7座金安獎，提升縣民生活品質。

除此之外，縣府為鼓勵企業投資，設立單一窗口，簡化流程，並與大新竹區產官學研緊密合作，2013年曾獲經濟部獎勵地方政府招商評比乙組第1名、2015年第2名、2016年第3名。而「國際AI智慧園區」已通過行政院的前瞻計畫，未來有助打造AI產業聚落，創造就業職缺及提升產業。

(中國時報)

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