清蛙大作戰 保護原生物種

2018年12月15日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

外來種「斑腿樹蛙」近年在台快速擴散，衝擊各地原生蛙類生態，新北市八里、五股及相鄰地區也屢見其蹤跡，新北市農業局2012年起與東華大學副教授楊懿如團隊合作，在觀音山東側與南側監測控制斑腿樹蛙，降低族群擴散速度。

農業局指出，斑腿樹蛙原產地為香港，多年前疑似經中南部園藝業者來到新北，隨後快速繁殖擴散，目前族群數量尚無確切統計。

斑腿樹蛙為中大型蛙類，背部褐色，有縱條紋、斑點、X或「又」字型花紋，大腿及股部內側有細碎黃色斑點，與台灣原生種白頷樹蛙（布氏樹蛙）很相似，最大的差異在叫聲，白

頷樹蛙的叫聲是響亮的「搭、搭、搭」，斑腿樹蛙是細碎連續的「嗝嗝嗝」，或偶爾出現的「嘎嘎」的叫聲。

農業局長李玟指出，每年4月至9月為斑腿樹蛙繁殖期，年產卵次數5次，每次約600顆，比原生種的白頷樹蛙產卵2次、每次300顆更具族群競爭優勢，再加上斑腿樹蛙會啃食其他蛙種蝌蚪與蛙卵，嚴重威脅原生物種的生存空間。

農業局每年持續清蛙計畫，今年於重要監測控制點八里挖子尾、鶯歌碧龍宮、五股觀音山等地，共移除成蛙1069隻、卵泡168個，與去年移除成蛙1308隻、卵泡245個相較，顯見族群已有下降趨勢，將持續移除與監控，保護原生物種棲地。

(中國時報)