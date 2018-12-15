窮不能窮教育 勒緊褲帶增設7校

新竹縣長邱鏡淳任內興建安興國小，舒緩人口增長帶來的校舍空間不足的壓力。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣人口持續成長，生育率多年位居台灣各縣市前5名，新竹縣長邱鏡淳說，他在任內興建7所學校，以追趕快速成長的人口，儘管財政資源拮据，教育預算仍占總預算的48％，「不能窮教育！」

「曾經被家長拍著桌子罵！」邱鏡淳說，就任頭幾年，因校舍空間不足，學生不得已在專科教室內，甚至跨校、跨學區讀書，開說明會時，曾被家長們大罵，興建學校成為當務之急。

邱鏡淳說，興建1座學校經費幾乎7億，他直呼自己「太慢來了」，任內新設成功國中、東興國小、興隆國小、安興國小、東興國中、六家高中及北平國中小等7校，幾乎集中在竹北地區，尚有2間非營利幼兒園興辦中，還有大坪多元智能生態美學實驗小學、北平華德福實驗學校等，呈現多元樣貌。

除此之外，縣立竹東幼兒園也增設12班，課程預計朝向國際化，打造成竹東國際幼兒園。邱鏡淳重視外語教育，縣立六家高中就打造美語學習環境，以及鼓勵學生學習第3外語，還有康乃爾及亞太美國學校，期望學生能具備國際競爭能力。

為了啟發孩子的創意，新竹縣教育研究發展暨網路中心成立「新竹縣動漫教育中心」，讓動漫正式加入課程行列，學生不需再偷偷摸摸，不僅大方欣賞，甚至可以透過cosplay角色扮演方式，讓學習更生動活潑有趣。

除此之外，縣府以團體意外傷害保險、愛心醫療專車等方式，照顧縣民，也有每胎1萬的新生兒營養補助、0至2歲育兒津貼，照顧縣民生活。

(中國時報)

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