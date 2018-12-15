車城海生館 邀你發現貝魯卡

2018年12月15日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東海生館的明星生物小白鯨曾造成一股風潮，而館方為再讓民眾更認識館內3頭白鯨，並了解海生館是如何照護牠們，以及對於白鯨的觀察、研究成果，特別在珊瑚王國館探索海洋哺乳類展示單元內，規畫「發現‧貝魯卡」白鯨展覽。

「貝魯卡為白鯨英文Beluga Whale的音譯。」海生館指出，根據觀察，館內3頭白鯨除有不同的外在特徵外，牠們的個性和喜好也都不同，因此盼透過展覽來深入告訴大家，並透過展區介紹讓民眾學習輕易分辨每隻小白鯨的不同。

海生館舉例，由於白鯨的聲音多變化，所以牠有海中金絲雀的稱號，而牠的多變化聲音各有什麼作用？白鯨可以聽到的聲音範圍？而海生館為照顧白鯨的身心健康，除有周全的設施、照護及醫療團隊之外，環境豐富化更是重要課題，而為讓環境更加豐富化，海生館還專為白鯨製作許多玩具，民眾還可藉展覽看到飼育人員與白鯨相處所發生有趣的照護小故事等。

海生館強調，展覽大量運用新式的互動展示手法，增加參與及趣味性，以達到寓教於樂的功能，並隨著科技的進步，未來可以新式展示科技部分取代實體生物的展示。

同時，展覽中也提出白鯨宣言，爾後將不再引進純為展示用保育類野生海洋哺乳類生物，以及不以非天然的方式使母白鯨懷孕而繁衍後代，以盡保育之責任。

(中國時報)